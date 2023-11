¿Pasión por lo que haces o por lo que consigues con ella?

Siempre se habla de la importancia que tiene la pasión para desarrollar con eficiencia y entrega todo lo que hacemos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha llamado mi atención el hecho de que algunos estamos confundidos con el término. Lo digo porque veo que, lejos de ponerla en práctica para lograr los mejores resultados del esfuerzo y empeño empleados, se hace para conseguir una recompensa económica. No estoy exagerando. Hay quienes se confunden con la definición y creen que es lo mismo tener pasión por lo que se hace que tenerla por lo que se puede lograr con ella.

Compromiso y satisfacción

Estas dos palabras clave son las que, desde mi punto de vista, toman protagonismo cuando hacemos algo con pasión. Por parte está el factor económico involucrado. Claro, es algo importante que queremos conseguir para mejorar nuestro estilo de vida y lograr cierto estatus, pero no debemos basar nuestra pasión en lo que hacemos enfocándonos en el dinero que podemos obtener, sino en lo que somos capaces de lograr con nuestro esfuerzo, dedicación, entrega, y hasta con vocación de servicio.

Un paseo reflexivo

Para entender mejor lo que es hacer las cosas con pasión, me fui a una ciudad fabulosa donde, aunque es importante el dinero, no es el centro de atención de la gente. Allí lo que cuenta es que todo salga bien. Que si lo que te tocó hacer es barrer las calles, que éstas queden impecables. Que si lo que haces es presidir una institución, que todos hablen maravillas de cómo te desempeñas, no que les llame la atención lo que ganas por ello. En aquel lugar de ensueño, pasión es la palabra por excelencia cuando a alguien le destacan sus méritos por su manejo en alguna actividad. No es para menos, ella implica darlo todo, dejar si es posible “el pellejo” en cada entrega no importa que no haya una remuneración económica, pues el logro de unos resultados de excelencia es lo que habla bien de quien realiza un trabajo, un deporte, un arte...

Regreso a la realidad

Era difícil asumir que había que volver a la realidad, donde el signo de peso en los ojos ha opacado la importancia de hacer las cosas con esa pasión que encierra amor, compromiso, entrega, dedicación y respeto por lo que se hace. Llegar aquí fue encontrarme de nuevo con la ausencia de la vocación de servicio y con el interés antepuesto al factor humano, inclusive cuando se habla de salud. Me duele tanto ver cómo la gente si hay dinero de por medio hace lo que sea para ganárselo, pero si “no hay na’ pa’ mí”, no es posible ver una entrega genuina en búsqueda de resultados de excelencia. Si se suele hacer algo, es por no dejar, como decimos en buen dominicano: “para salir de eso”. No hay un compromiso porque, queriendo o sin querer, estamos confundiendo la pasión con la remuneración.