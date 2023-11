La fe de Glenys

Escribir la historia de Glenys Peralta me resultó muy difícil. La conozco desde hace más de 20 años. Es un ser humano que transmite paz, es amorosa, honesta, solidaria, servicial, y por si fuera poco, es una mujer trabajadora, de esas que no les tienen miedo a realizar cualquier tarea por difícil que sea. Tal vez estos datos pude ponerlos en su historia, pero entendí que por su fe y su paciencia, ella se merece visitar una ciudad fabulosa donde pueda experimentar los beneficios de una vida plena y feliz.

Un merecido viaje

Viendo la situación por la que atraviesa esta mujer de armas tomar, la llevé a conocer un lugar donde si hay algún quebranto es fácil resolverlo. El tema del dinero no es problema y mucho menos cuando se trata de gente como ella que se merece la buena voluntad de los demás. Allí Glenys aceptó su diagnóstico como lo hace cualquier otra persona. Sabía que con su fe, junto al excelente funcionamiento del sistema de salud pública, y como agregado, la solidaridad de los habitantes de la comunidad no hay problema que no se resuelva.

Solución a tiempo

En aquella ciudad fabulosa, todos deben mantener su salud a raya. Los chequeos rutinarios son de rigor. No hay excusa que valga para visitar un centros de salud. Tampoco hay miedo a la falta de recursos económicos para ser sometido a cualquier procedimiento por sencillo o complejo que sea. Nadie llega a ver deteriorada su salud física ni mental, pues la prevención es la clave que funciona a la perfección en aquel lugar donde la vida tiene su justo valor. Eso de ser víctima de tantas pruebas no existe y, muchos menos se dan los casos de que la gente tenga que solicitar ayuda para recuperar su salud.

Banco de donantes

Glenys estaba tan feliz en aquel sitio, donde, aunque sus riñones presentaban molestia, no repersentaba preocupación para ella. Desde que supo de su situación, por supuesto, durante el chequeo correspondiente, hizo todos los aprestos para someterse al trasplante que necesitaba. Fue una gestión sencilla. Allí hay bancos de donantes que funcionan a las mil maravillas. Basta con llenar una plantilla con los datos pertinentes y un personal se encarga de darle seguimiento con el doctor de cabecera de la paciente. En poco tiempo se resolvió todo, y en el tiempo pertinente ya estaba de vuelta en su hogar con su familia que la ama. Con ella celebró su renacer sin tropiezos y continuiará viviendo una vida plena como se la merece.

No dejemos de ayudarla

Me dolió traerla devuelta a su realidad. Aquí sigue penando por ayuda y orando al Señor por su salud. Es una mujer joven que quiere vivir para continuar apoyando a su familia. Su cuenta es del BHD 0555620002-7 y su número de celular es el (809) 438-6866 para que todos la ayudemos, porque hasta ahora, Glenys sólo tiene fe.