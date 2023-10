Una nueva y grave amenaza

Emma llegó estupefacta, con los ojos casi saliéndose de las órbitas y emitiendo lloros y pujidos. Alarmada, traté de calmarla y, luego de que se tomó dos tazas seguidas de agua de toronjil, me contó la causa de su malestar.

A la señora en donde trabaja su comadre más querida le habían hecho un atraco mediante el procedimiento de la burundanga. Yo me asombré, interrumpiendo su relato para preguntarle cómo era posible que se tratara de esa sustancia. Aquello se conoce mucho en Colombia y en Venezuela, pero aquí en el país yo nunca había oído que la utilizaran los delincuentes.

Se trata de una droga cuyo consumo produce una especie de parálisis mental, quedando la víctima a merced de la voluntad del delincuente. Es un derivado de plantas como la belladona, la mandrágora y las trompetas de ángel. Se puede consumir mezclada con alcohol, untarla o solo aspirarla. La persona queda totalmente sumisa a los deseos del pillo, sin que exteriormente se note que está drogada.

Emma continuó su relato, haciéndome saber que a la pobre señora la habían llevado al banco y la habían hecho extraer cuatro millones de pesos de su cuenta.

Afortunadamente los delincuentes no la maltrataron, no le pegaron un tiro no la apuñalearon, ni tampoco le robaron el carro.

Yo le comenté a Emma que Dios había protegido a esa pobre infeliz señora, la que se tenía que dar por muy afortunada, al salir sin un rasguño de semejante trance. Además, le hice la observación de que las cámaras de seguridad del banco grabaron a los individuos, por lo que la Policía los identificará rápidamente, procediendo a su captura.

Aproveché para advertirle que no recibiera nada de ningún extraño, ni dejara que se le acercara con algo en la mano o cerca de su rostro. No tardó mi morena cocinera de acabar la historia, cuando me llamo una amiga a contarme que a otra amiga le habían un hecho lo mismo y con las mismas consecuencias.

Entonces, ¿en qué país vivimos?, atracos de toda índole, violaciones, robos a mano armada y ahora ¡burundanga! No podemos seguir así, se ha vuelto un verdadero riesgo salir a la calle, sobre todo para las mujeres. El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y acabar con la delincuencia que está convirtiendo nuestro paraíso en un horroroso y horripilante infierno.