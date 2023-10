¿Es una ventaja o desventaja tener vehículos?

Normalmente, una persona que tiene el vehículo con una goma “pichá”, que el aire no le funciona o que los frenos tienen problemas no es capaz de pedir un Uber, un taxi o abordar un carro público. Ya tiene un estatus diferente y parece que hacerlo lo minimiza, lo acompleja, no se adapta a andar a pie.

Si de repente cae un aguacero es probable que suspenda la salida, porque siente que se le dañó el día, a menos que sea una reunión con su jefe o una cita amorosa.

Esa persona que tiene vehículo sufre las consecuencias de no encontrar parqueos y llegar tarde a su trabajo, de que se roben el vehículo, un tormento cuando el combustible sube de precio, siempre se están quejando. etc.

Hay que tener presente a quién se le pide una bola y a quién se le da, porque el sacrificio que se hace para comprar un carrito es para que su dueño quiera irse a sus compromisos sin presión, llegar temprano al destino y no cambiar de ruta, ya que con los “tapones” es estresante.

Además, son tan especiales “los boleros” que siempre están atacando tempranito, pero es para que lo lleven a domicilio y nunca han aportado para un galón de gasolina.

Es muy probable que en cualquier ocasión la persona que hace el favor de transportarte te pregunte: “¿Qué raro que tú no tienes carro?”, o “¿Por qué vendiste el carro?”, lo cual considero de mal gusto, porque se puede malinterpretar.

Pues en mi infancia recuerdo que en mi hogar había tres carros: Chevrolet Biscayne, Mercury y Austin Cambridge. Luego, ya con mis tres hijas tuvimos uno y luego que mis hijas “zarparon” lo vendí, porque consideré que un carro para mí no es una necesidad sino un problema. Además, abordar una guagüita de las del Mercado, un carro público, un Uber de vez en cuando o el Metro de Santo Domingo me permite compartir, disfrutar y dejarme ver de mis seguidores.

Mis hijas, cuando leen un escrito como el párrafo anterior, dicen que yo siempre estoy justificando. ¿Qué ustedes creen?