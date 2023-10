La semana pasada estuve en San Cristóbal detrás de la historia de Cristina, la madre con trastornos mentales que, según su familia, agentes de Migración montaron en una guagua y se la llevaron al Vacional de Haina. Afortunamente ya está con su familia, pero su historia sigue siendo conmovedora. Entre conversación y conversación con su tía Dominga y su hermana Isaura, llamó mi atención la ternura con que esta última la define como madre. “Ella es muy buena madre, hasta una galletica que usted le dé, le guarda un pedacito a sus hijos. Alguien le da un plato de comida, y se come un poquito y el otro es para sus niños. Eso si tiene ella, es una madre muy amorosa”.

Un acto de amor

Cuando la escuché dar este testimonio, me dio una gran nostalgia, porque si es así, de seguro que donde estaba, Cristina sufrió mucho pensando en sus dos niños, sobre todo cuando conseguía algo de comer, pues a lo mejor extrañaba compartir con ellos cualquier cosa que le dieran por ahí. Aun con sus problemas mentales, ella sabe asumir su rol de madre aunque sólo sea dándoles amor. Su familia es quien los mantiene porque ella nunca ha trabajado. Esto me apena en lo más profundo y por eso llevé a esta madre a una ciudad fabulosa donde con sus dos tesoros pueda vivir a plenitud sin que nadie le haga daño. Un lugar donde compartir un pedacito de ‘galletica’ sea un bello acto de amor y no de necesidad como seguro lo entiende Cristina.

Nada de agresión

En esta comunidad donde llevé a esta madre con sus hijos, no hay temores de que personas desalmadas dañen la integridad de otros sólo porque sí. Nadie pone en peligro la vida de un ser humano ni en ascuas a su familia. No hay necesidad de que se apele a momentitos bonitos para apaciguar el sufrimiento, pues allí sobran las razones para ser felices. Pese a sus trastornos mentales, Cristina anda por las calles de esta ciudad sin miedo a que abusen de ella, al contrario, todos se prestan a brindar su ayuda cuando la ha necesitado. Hay un respeto inmenso por el bienestar de los habitantes y las autoridades se emplean a fondo para que nada ni nadie quebrante esta norma.

De vuelta a su casa

Fue triste, pero hubo que volver a la realidad, donde Cristina, aunque ya esté con su familia, sigue estando en peligro. Regresó a un país donde a las personas con problemas mentales se les presta poca atención aún con la posibilidad de mejor y, en el caso de Cristina, lograr compartir con sus hijos más que un pedacito de galletica.