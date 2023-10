Sulina es una señora, “fiel al Listín”, como dice ella. Llamó para elogiar la pasada columna, titulada “Sí”, y no perdió la oportunidad de solicitarme que escribiera algo sobre lo mucho que duele envejecer en un país como República Dominicana donde el sistema de salud no te ampara, y donde la inoperancia de los gobiernos te deprime y te vuelve “un trapo de olla”. Me comprometí y la forma que encontré para complacerla fue llevándola a una ciudad fabulosa donde la dignidad es la mejor recompensa que recibe un ser humano cuando llega a sus años dorados.

La belleza del otoño

Una vez llegó a la ciudad fabulosa, doña Sulina respiró profundo y se sentó en los bancos adornados por las hojas que caen con el paso del otoño. Disfrutó la brisa que las ramas secas lograr crear para ella y posó sus pies sobre la alfombra de pétalos caídos que la naturaleza extendió para ella. Ahí no le preocupa si el sistema de salud funciona o no, si la familia le dispensa afecto, si las autoridades operan bien o no… Sólo se deja mimar por esas tardes grises que le susurran al oído que la melancolía y la nostalgia hablan de romanticismo, nunca de dolor.

¡Con el ánimo arriba!

Esa visita enriquecedora que nuestra lectora disfruta a plenitud en aquel lugar fabuloso, la hecho olvidar que avanzar en edad es desgastarse. Le ha permitido comprender que ser una adulta mayor no la disminuye como ser humano, sino que la enaltece por su experiencia vivida y porque detrás de sus años hay un gran aporte para que el mundo siga rodando. Allí ella cuenta, no por el tiempo vivido, sino porque como cualquier niño o joven, es un ser humano que necesita salud, paz, amor y vivir una vida plena y de calidad. Los servicios que recibe no son un privilegio, son un derecho que le asiste como ciudadana. Todos en esa ciudad pueden acceder a un sistema de salud de primera, reciben atenciones para tener una buena salud mental, porque allí, hablar de salud, no es dividir lo físico de lo mental. Es un con todo y, por eso es que, durante su estadía en esa comunidad, ese tema a ella no le preocupa.

Negada a volver

Eso sí, que cuando se le habló de regresar a su realidad, la señora Sulina se aferró a esa vida en abundancia que estaba viviendo sin pensar en nada más que no fuera su bienestar. No había forma de traerla de vuelta. Le tiene terror al rechazo y malos tratos que, según ella dice, se le tiene en este país a los adultos mayores, pues ni lo aceptan en las aseguradoras y si van a un centro porque se sienten mal, lo primero que les piden es el seguro o que paguen primero y después le atienden. “Esto duele”, lo repetía muchas veces a través de la vía telefónica. Lo que ella no sabes es que, el sistema de salud no sirve para nadie.