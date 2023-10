Más que una palabra que habla de positivismo, son dos letras fuertes que llaman al compromiso. No cumplir con ellas puede también denotar irresponsabilidad. O sea, que si sabes que no puedes asumirlo, de inmediato debes decirlo, porque detrás del incumplimiento de esa afirmación, puede venir un sin número de acciones negativas. Sé que cada una de las personas que lean esta columna se sentirán identificadas con los sinsabores que han experimentado tan sólo porque alguien dijo “sí”, cuando en realidad, el favor más grande lo hacía si decía “no”. Cuando para complacernos, nos dicen sin titubear ese “sí” que a veces nos proporciona más inconvenientes que soluciones, dejamos de probar suerte con alguien más para resolver eso que necesitamos. Es que, ese simple nomonosílabo es más profundo de lo que pensamos, y tratarlo con ligereza nos puede hacer más daño de lo que imaginamos.

Perder el tiempo

Por decir “sí”, en ocasiones hasta sin detenernos a reflexionar sobre lo que esto encierra, hacemos o alguien nos hace a nosotros, perder el tiempo, oportunidades, facilidades y, sin miedo a exagerar, hasta la vida. Así como lo lee, y para mayor comprensión puedo poner un ejemplo: Usted necesita que su amiga o amigo le lleve al médico porque se siente mal, y resulta que con toda buena intención, esa persona dirá que sí, pero lamentablemente, usted está en Santo Domingo Este y esa persona en Santo Domingo Oeste, pero no le quiere decir que no. Ahí comienza el grave problema de los taponamientos, los imprevistos en la calle, que tenía que terminar algo primero… En fin, no sabe de su urgencia y tal vez usted tampoco está consciente de lo grave que puede estar. Luego de esa larga espera, en la que él o ella le va diciendo que ya va llegando, sin ser cierto, puede que ya no haya nada qué hacer. También puede darse el caso de que llegue alguien más y lo lleve al doctor, pero fue tanta la espera que lo que podía prevenirse con ayuda oportuna, ya no puede ser porque perdió demasiado tiempo.

Aprenda a decir “no”

El mundo no se le caerá encima si usted sencillamente es una persona responsable y dice “no” a alguna petición. Con esa actitud puede evitar muchas cosas, y facilitarle a quien le solicitó el favor, el trabajo o lo que fuese, o que busque otra opción; que no se detenga, que no se estanque esperando a quien no quedó de llegar, que encuentre la solución a lo que busca. Por eso es que hay aprender a vivir como si estuviéramos en una ciudad fabulosa donde nadie lo juzgará por no decir que sí sin miedo a quedar mal. Donde asumir un compromiso no quiere decir que debes decir siempre que sí. Donde no hay que complacer a los demás con una afirmación para mostrar afecto. En un lugar donde sencillamente, para caer bien no hay que decir siempre “sí”.