El imperdonable olvido

Me ha llamado poderosamente la atención el plan vial para el Gran Santo Domingo, un plan que incluye al Metro, los buses urbanos, el cable aéreo e inclusive un tren suburbano que llegará hasta San Cristóbal.

Un plan, a todas luces, lleno de modernidad que colmará las aspiraciones de los habitantes del este y el oeste de la capital, que es ya la urbe más grande del Caribe.

Un plan perfecto, pero al que le falta un detalle, uno que afecta a una gran población y que tampoco se tuvo en cuenta cuando hicieron las grandes obras de infraestructura vial, con elevados, Metro y cable aéreo.

A los insignes ingenieros, probablemente especializados en el extranjero, me da la impresión de que los planos que estudian para proyectar las maravillas que harán el tránsito mucho más ágil son solo en sentido este-oeste. El sur y el norte de la gran capital no figuran en lo absoluto, como no lo hicieron anteriormente. No hay líneas de metro de sur a norte, ni cable aéreo, ni un solo elevado para tratar de aliviar el tránsito. Nada, nada. Los habitantes de populosos sectores en estos puntos de Santo Domingo han sido totalmente olvidados, borrados del mapa. Como si de un plumazo, los hubiesen trasladado a los puntos escogidos para los avances en el tránsito vial.

Este desaguisado hay que remediarlo, porque, por si acaso no lo saben, son millones los seres que habitan en el norte y en el sur de la capital. Además de que todos tienen los mismos derechos y pagan los mismos impuestos, con los que se construirán las nuevas propuestas.

Yo le sugiero al ministro de Obras Públicas que les proporcione un plano completo de nuestra gran capital, el que incluya todos los barrios al norte y al sur de la urbe y que, además, los haga trasladar a dichas zonas, pues todo parece indicar que las desconocen completamente.

Así funcionará perfectamente el plan de mejoramiento vial y todos estaremos contentos y felices.