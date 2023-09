¡Se perdió el Quisqueya!

Mis mejores años los he vivido en el Ensanche Quisqueya. Mi infancia la disfruté entre el lodo de la hoy transitada e importante Gustavo Mejía Ricart, esquina Carmen Mendoza de Cornielle. Había poco movimiento, el comercio estaba tímido y abundaban las casas, no los edificios. Conforme iba creciendo yo en edad, iba el sector desarrollándose. Su transformación la comprobé caminando por sus vías ya asfaltadas y observando la acogida que estaban teniendo sus bienes. Cada vez más personas lo preferían por su calidez, por su paz, por el respeto que abundaba en la comunidad. Para que tengan una idea, aquí casi todo el mundo se conoce.

Para atrás como el cangrejo

Hoy, escribiendo estas líneas, no se los puedo negar, tengo ganas de llorar. El Quisqueya se ha perdido. Ahora no tiene aceras, no tiene dolientes, no hay respeto, no hay tranquilidad porque la bulla a todas horas del día es el pan nuestro de cada día, y lo peor, se ha convertido en un taller gigante de mecánica donde ni las autoridades competentes tienen autoridad. Los ‘dealers’ están a granel y sus vehículos son estacionados sin ningún tipo de control, al igual que como están los de los talleres. ¡Y pobre de ti si te quejas de que no tienes por dónde caminar! Fácil te buscas un problema. En realidad, me lastima que el sector donde crecí y al que vi crecer ahora vaya marcha atrás como el cangrejo.

Cuchumil números de casos

Los moradores hemos perdido la cuenta de las veces que hemos denunciado el abandono de nuestro amado Ensanche Quisqueya. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional, no se sabe cuántos números de casos hay registrados con las quejas de los ciudadanos en pro de que vayan en auxilio de un sector que pide a gritos que lo rescaten. En el Ministerio de Medio Ambiente, no se sabe cuántas veces se ha notificado de la ilegalidad de negocios que atentan contra la salud de los habitantes. A nadie le importa que el olor a pintura, que el polvo de una imprenta, o que los vehículos abandonados con ratas y demás plagas continúen destruyendo una comunidad de tanta gente a la que le duele el estado de emergencia en que está su sector.

Volver al lodo de mi infancia

Impotente ante la indiferencia de las autoridades que no nos permiten vivir en nuestro sector que hace unos años era un lugar fabuloso, he echado una mirada hacia atrás y, sin dudarlo, es mejor, una y mil veces, vivir con una Gustavo Mejía Ricart zanjada y llena de lodo, que en un Quisqueya abandonado, olvidado y víctima de un sistema de rescate de espacios urbanos inoperante, que no tiene en sus planes ir en auxilio de un ensanche en el que se está “ensanchando” el desorden, el irrespeto y la desesperación de una comunidad que ha visto cómo ¡se perdió el Quisqueya!