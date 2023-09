El huerto casero

Después de pensarlo mucho, he decidido hacer un vergel dedicado a las plantas medicinales y comestibles. A la antigua, como se hacía en tiempos de las bisabuelas. Emma, que siempre refunfuñó porque yo solo quería plantas de adorno, está feliz con la idea. He comenzado a elaborar una lista de las matitas que debo comprar, mi asesora color chocolate insiste en una serie de nombres que me resultan tan extraños como el japonés o el mandarín. Acudí a Google para enterarme por lo menos de las propiedades de la serie de plantas, no quiero sembrar algo que luego resulte venenoso y acabe presa en Najayo. Emma jura por todos los santos que sus recomendaciones han servido para toda clase de males desde los tiempos de Maricastaña.

Este proyecto nos tiene ocupadas desde hace varios días. He visitado varios viveros, siempre en compañía de mi chamán casero. Desde luego, eso de entretenerme viendo la variedad de flores está vedado, por lo que, en lo que Emma averigua por alguna matica en particular, yo adquiero los tarros y la tierra abonada. Emma ya consultó con su amigo el astrólogo sobre el momento apropiado para la siembra, según la posición de la Luna. Yo tuve una larga conferencia con mi nieta. Estudia medicina natural, nada menos que en Phoenix, Arizona, en donde se fríe un huevo en plena calle, pero la universidad está dotada de aire acondicionado. La futura doctora me dio una lista, en inglés, así que he tenido que traducir aquello al español criollo, de otra forma, ni Emma ni los del vivero adivinarán cuáles son las dichosas plantas.

Esta agricultura casera está resultando de lo más entretenida, lo que más me divierte es ver la cara de satisfacción de mi factótum, la que siempre soñó con un huerto casero.