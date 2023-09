¡Se botó el café!

Cuando a alguien se le derrame el café, algunas personas dicen que es de buena suerte. Pero para Alejandrina, la señora que ayuda a una amiga en los quehaceres de la casa, que esto suceda, lo único que deja es sucio, y perdedera de dinero y tiempo porque hay que colar otro. “Con lo cara que está la vida, nadie me hable a mí de que por eso voy a conseguir algo bueno, porque usted no se imagina los cafés que a mí se me han botado, y mire cómo sigo yo, trabajando en casa de familia”. Esto viene a cuento porque fue durante una visita que le hice a mi querida Migue, que cuando ella fue a brindarme mi cafecito, se botó. En ese momento cuando se habló de la dicha que supuestamente esto trae, ella salió con su parecer.

Viajando y creyendo

La respuesta de Alejandrina no podía solo provocar risas, había que tomar en cuenta su opinión porque también es la de muchos, y no precisamente por la negativa de una creencia popular, sino porque se han pasado toda la vida viviendo de una forma oprimida, sin avanzar, sin echar p’lante, sin lograr sus metas, y, el desparrame de un café no es el que dictaminará su crecimiento. ¿¡Cuántos cafés habrán visto y sentido caer!? Al observarla limpiar el área que se había ensuciado, quise trasladarla a una ciudad fabulosa donde los resultados de un trabajo constante como el que ella realiza desde los 13 años y ya tiene 38, se ve en la manera en cómo vive. Allí, una persona que tenga 25 años laborando ya tiene su casa, un vehículo ajustado a sus ingresos, y lo más importante, unos ahorritos por lo que pueda pasar.

Una vida fabulosa

En aquella ciudad donde llevé a vivir a Alejandrina, hasta trabajar en una casa de familia supone un avance en la vida. Ese personal no sólo recibe un trato de respeto y consideración, sino que también devuelve con sus buenas prácticas lo recibido y, es por eso que, los salarios son cada vez más dignos y alcanzan para ahorrar, pues al no vivir en un lugar donde la inflación te ahoga, es fácil guardar sus chelitos sin tener que estar con el “juye juye” de guardar pan para mayo y harina para abril.

Cruda realidad

La cantaleta de Alejandrina, murmurando: “quién dijo eso, que el sucio y la gastadera trae buena suerte… en un país que todos los días tiene todo más caro y hay menos cuartos para los pobres”, la traje a su cruda realidad donde la gente anida sus esperanzas hasta aparándose en creencias que unos atesoran y otros no, como Alejandrina, quien con un paño en mano sale corriendo a limpiar el sucio y sólo exclamando: ¡se botó el café!