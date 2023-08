“¡Adiós al dame un chin!”

Doña Estela es un señora que, todos los miércoles lee esta columna, ayer tempranito me llamó para preguntarme si ya tenía listo el tema de hoy. “Está escrito, pero si usted tiene uno mejor, pues nos vamos con el suyo”. Esa fue mi respuesta a una lectora cautiva que hace gala de sus 85 años y de su pasión por la lectura con un orgullo que impresiona. “Porque tú sabes, Marta, a mí me han llegado los años, pero no han podido disminuir mi espíritu de hacer las cosas que me gustan”. Pero no quiso seguir hablando de esto ni se interesó por la propuesta que le hice de que nos cuente su historia. “No, después puede que me anime. Ahora lo que quiero es que escribas algo sobre cómo ya no existe el ¡dame un chin! Porque nadie da nada”. Lamentó que sea así y se lo atribuyó al alto costo de la vida.

“Llévame a lo de antes”

Esta petición la hizo doña Estela queriendo voler a los tiempos en los que era común pedir un chin al vecino o al amigo y, que según aprecia, ahora no se usa. “Yo recuerdo cuando se nos acababa la sal, el azúcar o la salsa, y cruzábamos a la casa de al lado a pedir que nos dieran un chin para salir del apuro. ¡Pero ve ahora! No hay forma de que nos atrevamos a plagocear a nadie, porque todo está carísimo y no podemos dar lo poco que conseguimos. Claro, hace mucho que la gente no pide este tipo de favores que son parte de nuestra historia y tradición, porque todo ha cambiado, pero las pocas personas que teníamos esa costumbre, ya no nos atrevemos hacerlo, porque ahora pedir un chin es pedir todo lo que tiene el otro, porque es chin que estamos comprando”. Por la angustia que muestra nuestra querida lectora, fue que la llevamos a una ciudad fabulosa.

Una estadía fabulosa

Una vez doña Estela llegó al lugar que quería visitar, no perdió tiempo en inspeccionar a los vecinos. Allí le satisfizo ver cómo comparten tradiciones que fortalecen sus vínculos. Notó cómo allí mantienen viva la costumbre de pedir un chin de algo que le falte a uno u otro. Para su alegría, a nadie le afecta deshacerse de un poco de azúcar, arroz, sal, aceite o de lo que sea, por dos razones: la primera es por la armónica convivencia que llevan, y que en la realidad de nuestra protagonista, ya casi no existe, y el otro motivo es porque los precios de la canasta familiar se ajustan al presupuesto de todos los habitantes. De ahí que, el que pide un chin, no es porque no tiene con qué comprar, sino que lo hace para salir del paso cuando algún producto se le termina de manera imprevista. En esta ciudad fabulosa, la visitante estrella estaba en sus aguas. En la galería de la casa de una de las residentes en el lugar, se sentó a tomar un café mientras leía un buen libro, y disfrutaba a plenitud ver cómo los vecinos compartían unos con otros sus necesidades sin que se le afecte a uno u otro su economía. Eso sí, cuando se le dijo que había que regresar a su país, se puso triste porque debía hacer frente al inminente adiós al “dame un chin”.