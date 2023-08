Las ocurrencias de Juan

El calor incesante que hace en el país está trabajando fuertemente para desesperar a la población que no aguanta las altas temperaturas, y mucho menos la factura. Quienes tienen aire acondicionado han tenido que hacer uso excesivo de este artefacto que, en cierto modo, podría evitarle a cualquiera un ataque al corazón por los efectos infernales que estos meses han provocado en la gente. Es una situación que nos está saliendo cara y que nos tiene al borde de la agonía. Por esta razón fue que Juan, uno de mis hermanos, le dio una muy buena respuesta a alguien que le informó que, en los próximos meses seguirá el calor más intenso y, que el año que viene, será mucho peor.

“Será a la tierra que va a quemar”

Ante la salida de la persona que le dijo a Juan que al parecer el sol ha recargado muy bien sus pilas y que el calor que viene nos hará mucho daño, Juan se limitó a contestarle: “Bueeeno, será a la tierra que va le va a hacer daño, porque si esto sigue así, no va a quedar uno solo de nosotros”. La risa de Bert, Miry, Joahnna, Tonny, Manu, Debby, Ale, Dali y una servidora no se hizo esperar. Pero no es porque sea un comentario gracioso, sino porque de verdad, si esto sigue así, nos vamos a quemar todos.

Un fresco viaje

Al notar que a Juan esto le preocupa, pese a que su trabajo le permite permanecer por mucho tiempo en ambiente acondicionado, quise llevarlo a una ciudad fabulosa donde no se habla de calentamiento global, de deterioro ambiental, de daños al planeta ni de nada que, se supone debe estar en óptimas condiciones. Allí, él pudo sentir las agradables temperaturas que, producto del cuidado que la población le proporciona a sus ríos, a sus bosques y a todo lo que tiene que ver con la ecología se mantienen ajustadas a cada estación. En época de frío, pues se protegen de él sin exageración y, en tiempo de calor, saben qué hacer para combatirlo y que éste no afectará su salud física, mental y hasta económica, por decirlo de algún modo.

Una estadía fabulosa

En esta ciudad fabulosa donde ahora está Juan, no hay manera de que haya que coger hasta prestado o endeudarse para poder pagar la factura eléctrica porque producto de las altas temperaturas haya subido. Allí, estaba a sus anchas compartiendo con todo el mundo sin la necesidad de aislarse en su habitación como lo hace en su realidad porque el calor no lo deja estar en lugares calientes como los que están abundando ahora en su amada República Dominicana, donde si no es un calor que mata es una lluvia que espanta y asusta como la que está cayendo estos días. A Dios que tome el control de nuestro país.