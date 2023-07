El respeto a la infancia

Desde que los niños nacen están sometidos a una serie de acciones por parte de los adultos que de seguro, si tuvieran la capacidad de hablar desde que llegan al mundo, dejarían saber lo incómodo que se sienten en determinados momentos. Los cargamos como entendemos es correcto, los alimentamos a veces por hora, los acostamos como nos plazca o siguiendo consejos de cómo debe ser la forma correcta, y para colmo, se los damos a cargar a personas sin su consentimiento. Claro, en esa etapa ellos son muy pequeñitos y no les queda de otra que dejar que hagamos con ellos lo que creemos correcto.

¿Y cuando están más grandecitos?

Lo cierto es que, ya cuando van creciendo, la cosa se pone peor. Creemos que en vez de niños lo que tenemos son títeres o marionetas y queremos ponerlos hacer cuántas cosas han aprendido para que todos vean lo mucho que sabe. Todo esto lo hacemos, en ocasiones, hasta en contra de su voluntad. Y digo esto porque vemos cómo se niegan a veces a nuestra insistencia y hasta terminan llorando o incómodos por no querer hacer lo que casi les obligamos a mostrar a otros. No es que los adultos lo hagamos para molestarlos, es simplemente para hacer alarde de lo que saben nuestros hijos o nuestros nietos, pero así sin querer, le faltamos al respeto.

Mucha preocupación

Si bien es cierto que esta forma siempre se ha utilizado para mostrar el orgullo que sentimos por los avances y aprendizajes de nuestros pequeños, también es verdad que, conforme pasa el tiempo, son otras maneras las que están arrebatándoles su inocencia. Un amigo se me acercó para que rápidamente lleve a los niños a una ciudad fabulosa donde ellos no son objetos, sino sujetos. Allí no se les pone hacer “musarañas” y mucho menos se les utiliza para el logro de pretensiones de adultos que quieren tomar protagonismo a “costillas” de ellos y con el pretexto de que quieren salvaguardar sus derechos. En este lugar nadie, absolutamente nadie, se atreve a atentar contra la alegría, la felicidad y la integridad de los menores de edad. Son sagrados y los temas sobre ellos deben ser tratados con el más alto respeto.

Un tema fuera de agenda

Ese amigo no quería que trajera de vuelta a los niños a esta cruda realidad donde hay padres que, como él, están tan atormentados con el tema de los niños, que están pensando hasta en que en un futuro no muy lejano, sus hijos reciban la enseñanza usando el modelo ‘homeschooling’ (educación en el hogar), porque temen que puedan aprender lo que ellos como padres no quieren enseñarles porque va contra los principios y valores que desean inculcarles a sus pequeños. No critican lo que otros hacen, pero están buscando alternativas que permitan el respeto a la infancia del modo en que lo entienden correcto.