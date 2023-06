Joel y Anabel: un amor fabuloso

Cuando fui a la casa de esta pareja, en noviembre del año 2022, el objetivo era conocer por qué pedía ayuda. En efecto, bastó llegar al sector donde vivía esa familia para tener la respuesta. Sin embargo, cuando entramos a la casa, Jorge (el fotógrafo) y yo, más que sus calamidades, lo que nos llamó la atención fue el amor fabuloso que este hombre le dispensaba a su esposa aun cuando ninguno podía verse. Ella postrada en una cama y él cuidándola en medio de las precariedades y el dolor.

Solo abundaba el amor

Una casita deteriorada, unas paredes atrapadas por la humedad que produce la cañada que la bordea y una familia carente hasta de lo más elemental era lo que había en aquel lugar donde lo único que abundaba era el amor fabuloso que Joel le dispensaba a Anabel. Era algo real. No olvido que lo mismo me dejó saber Katherine Motika, presidente de Jompéame, cuando luego de salir la publicación fue en su auxilio. A ella, al igual que a nosotros, le sorprendió ver cómo Joel se desvivía por el bienestar de su amada. No la podía ver, pero sentía que el estado de coma en el que ella estaba amenazaba con dejarlo solo. Así fue, el pasado domingo se le fue su amor bonito.

Lágrimas de dolor

Escuchar la voz desconsolada de Joel al otro lado del teléfono me transformó el día. “Marta, excúseme que no le había dicho antes, mi esposa murió”. Esa noticia retumba en mi mente. Sé de la entrega de este joven a su esposa y a su familia. La cuidaba con desvelo. Su discapacidad visual nunca fue impedimento para él ocuparse de ella. En varias ocasiones, llegó a contar que quería que ella se parara de esa cama “porque yo no sé vivir sin Anabel, somos amigos, pareja, hermanos, todo…”. Lo repetía con orgullo, y no eran sólo palabras. El pueblo se dio cuenta de este amor por el que hoy él llora con dolor. “Se me fue mi vida, no volveré a tener a mi amada”, son sus lamentos al despedirse de la madre de su niña.

Un viaje a la eternidad

Conocer la tristeza que embarga a Joel, es el motivo por el que hoy he querido llevarlo, aunque sea por unos segundos, a una ciudad fabulosa donde permanezca viva su esperanza. Donde los amores como el de ellos nunca mueren. Donde las calamidades pueden sortearse, pero los afectos no se negocian. Donde la alegría es para siempre aunque las miradas se hagan desde el corazón. Donde no necesitas ver para saber que, no importa adonde vayan los que amamos si vivimos conscientes de que siempre habrá un viaje hacia el amor eterno. Descansa en paz, Anabel.