Buscando la paz con Daniel

Desde antes de la pandemia por el Covid-19, ya los dominicanos veníamos arrastrando diversos problemas. La política, como siempre, es el origen de la mayoría de ellos. Llega el virus, el que a estas alturas sigue haciendo daño. Luego viene un cambio de gobierno que era necesario, y las cosas se dieron a más. Todos creíamos que, pese a la situación sanitaria que estábamos enfrentando, no iba a ver problemas mayores. No ha sido así. No salimos bien de hacerle frente a una pandemia cuando en la esquina encontramos la otra. De una de salud pasamos a una que abrió la caja de pandora de diversos actos de corrupción; de esa a una de inflación, de esta a una todavía peor: violencia y delencuencia. La inseguridad nos está arropando, nos pone a todos en peligro, y necesitamos un poco de paz.

Hacia una tranquilidad fabulosa

Leer noticias desafortunadas, ver imágenes desacertadas, escuchar testimonios desgarradores, y ver cómo se nos cae a pedazos el país, al menos a mí, me tiene alarmada. Me aterra saber que mi nieto Daniel y todos los niños de nuestra querida República Dominicana estén viviendo su inocencia en un espacio donde la paz ha “botado” el pedazo. Traté de llevarlo a una ciudad fabulosa para que experimente la tranquilidad que existe en ese lugar que tiene las puertas cerradas a la contaminación de todo tipo de pandemia. Allí su risa plena tomó otro matiz. Ya no reía sólo por la alegría que le provocan los juegos y las gracias, a veces sosas, de los adultos. Lo hacía por estar en una comunidad donde precisamente son las carcajadas las que abundan. No hay peligro, no hay engaño, no hay mentiras, no hay promesas sin cumplir, no hay envidia, y lo más importante, no hay lucha de poder que quebrante el sociego de la gente.

Irrespeto y falta de autoridad

Daniel estaba feliz en aquel lugar que le garantiza a los niños y a las niñas crecer en una ciudad fabulosa con los tonos de la felicidad. Allí no se pone en riesgo su desarrollo como pasa en este país, donde los colores que rodean a los inocentes son los de los partidos políticos, el rojo que deja como resultado la violencia y negro del luto que lleva a tantas familias. Está chiquito para entender esto, pero sé que allí, respiró otro aire. Por eso, cuando llegó la hora de regresar a nuestra realidad, me aseguré de que mi amado niño, al menos en esa ciudad fabulosa, haya experimentado lo lindo que es estar rodeado de adultos conscietes, y que haya disfrutado de un ambiente libre de individuos que, con sus acciones quieren llevar al mundo al derrotero. Aunque juntos encontramos la paz que buscábamos, desde que pusimos un pie en nuestro país, sentimos el irrespeto y la falta de autoridad.