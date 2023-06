El calor que nos agobia tiene a todo el mundo desesperado, no hay forma de librarse de este horno en que se ha convertido nuestra ciudad, a menos que se utilicen los aires acondicionados. Todos los empleados que trabajan en oficinas dotadas de aparatos que regulan la temperatura son muy afortunados, este no es el caso nuestro. Emma y yo nos pasamos el día sudando porque con los precios de la energía, es un acto casi suicida pensar en poner a funcionar uno de esos aparatos durante el día. A duras penas, ya tarde en la noche, los prendemos, para apagarlos apenas el sol hace tímidos intentos por aparecer. No obstante, la factura llegó triplicada. Aunque fui a protestar y mandaron a un técnico a revisar el contador, solo obtuve que me exigiera una propina por leer aquellos numeritos escondidos bajo llave.

Seguimos como siempre: se va la luz por largos períodos, el calor agota y azota y la sufrida clase media paga y paga, sin que tenga quien la defienda.

En un país como el nuestro, el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad y debería, por lo tanto, tener la electricidad tarifas razonables, al alcance del bolsillo de los consumidores.

La clase media, que ya no alcanza esa categoría, está abrumada con el calor, la carestía de la vida, los servicios deficientes, el caótico tránsito y los asaltos en todos lados. Ya se le volvió a recomendar a los turistas norteamericanos abstenerse de viajar a este paraíso, vuelto peligroso por la cantidad de asaltos de que son víctimas los desprevenidos turistas que deambulan por la ciudad y las playas. Para ponerle la guinda al pastel, los sargazos se han adueñado de nuestras costas, así que un bañito de mar para huir del calor se vuelve algo menos que imposible entre la maraña invasiva.

¿Quién podrá defendernos? ¡Pero que lo haga rápido!