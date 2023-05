La “necesidad” de delinquir no es sólo económica

“Ese muchacho no tiene necesidad de hacer esto o lo otro”, “sus padres se lo dan todo”, “no sé que le pasó porque él no pasa trabajo”… Estas son tres frases de las tantas que citamos para hacer referencia a que alguien no tiene razón para hacer lo mal hecho. Y yo me pregunto: ¿Y es que la “necesidad” de cometer un delito solo está basada en el factor económico?

No soy psicóloga, pero viendo la descomposición social que tenemos en este país, no creo que haya que serlo para darse cuenta del vacío existencial que pueden tener algunos jóvenes por diversos motivos.

No es acusar, es reflexionar

Con este tipo de tema no quiero hacer alusión a nadie en específico. Son muchas las familias que están atravesando por situaciones que involucran la rebeldía y mal comportamiento de un hijo o una hija y, que el algunos casos llegan a cometer delitos que pueden salirles caro a ellos y a todos sus parientes.

Quise tocarlo porque es bueno que reflexionemos sobre lo que les estamos dando a nuestros hijos, que no tiene que ser dinero, lujos, privilegios. Ellos también necesitan amor, comprensión, comunicación, supervisión, confianza, respeto, pero sobre todas las cosas, conducción y que tengamos la sabiduría para ayudar a nuestros hijos a enfocarse en lo que desean y les conviene.

Hace un par de semanas escribí sobre el peligro de la crianza basada en el “yo le dejo ser”, y ahí es que nos equivocamos. Vamos a retomar patrones que siempre han funcionado, no tienen que ser los golpes, pero sí los castigos y las consecuencias. Y claro, lo mejor siempre será evitar llegar a los extremos.

Un viaje hacia la crianza fabulosa

Sería bueno que como padres, viajemos hacia una ciudad fabulosa donde nuestros hijos no tengan la “necesidad” de hacer cosas malas en su detrimento y en el de los demás, sino que siempre estén prestos a poner en práctica los principios y los valores que les inculcamos desde pequeños. Vayamos allí y observemos cómo la relación entre padres, madres y sus hijos es capaz de vencer la tentación de adentrarse en un mundo oscuro que puede llevarlos a hundirse y a nosotros a llorar lágrimas de sangre.

Veamos cómo en ese lugar se les pregunta qué les hace falta para tener unas emociones sanas, para hacer las paces con un mundo convulso, y cómo podemos ayudarles a superar las debilidades propias de la adolescencia y la juventud. En esa ciudad fabulosa creen mucho en la ayuda profesional de los especialistas de la conducta y la salud mental.

Saben que sólo ellos pueden dar con el verdadero motivo por el cual algunos se escudan en las malas acciones para llenar un vacío que no se llena ni con dinero ni con lujo.