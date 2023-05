Ni trabajar es hacer un favor, ni un favor es un trabajo

No sé qué es lo que nos pasa a los seres humanos. Hemos cambiado tanto que a veces creo que la inteligencia artificial somos nosotros mismos que la estamos poniendo en práctica. Actuamos como robot, sin mostrar calidez, empatía y lo más triste, sin dar amor a nuestro prójimo. Y no me refiero a que la gente tenga que abrazarte sin conocerte, pero ser amable, delicado al ofrecer un servicio o al realizar una labor, también es amor. Es amor a lo que se hace y a quien se le atiende.

Pésimo servicio al cliente

No sé si a ustedes les ha pasado, pero ya, al menos en nuestro país, ir a una tienda, a un restaurante, una farmacia o a cualquier negocio en búsqueda de un servicio es como una pesadilla. Te “atienden” como si te estuvieran haciendo un favor, no como si no le pagaran por el “trabajo” que deben hacer. Pero también está la otra cara de la moneda, gente que hace un “favor” como si fuera un trabajo. Ya pocas personas se dan a los demás sin interés, lo que antes se hacía para ayudar a alguien, hoy debe ser remunerado. De verdad que el mundo está de cabeza.

Ni respeto ni amabilidad

Por mucho tiempo los dominicanos nos llenábamos la boca diciendo lo amables que éramos, así mismo, en pasado, porque hemos dado un giro del cielo a la tierra. Ahora ni tenemos respeto ni amabilidad para con quienes buscan de nuestro servicio, de nuestra asistencia. Nos portamos como si nos diera lo mismo todo lo que debemos hacer. Creemos que es un favor que le hacemos a alguien cuando en realidad estamos llamados a realizar nuestro trabajo. Tanto el que te toma una orden en un restaurante como la cajera que te cobra en una tienda, juran que en vez de hacer lo que les corresponde, te están regalando algo, cuando en realidad estás pagando por eso y contribuyendo a que ellos les cumplan con su salario.

¡A recuperar el buen trato!

Quise ver cómo es el comportamiento de los habitantes de la ciudad fabulosa y me di una vueltita por allí para saber si todavía hay tiempo de recuperar la hospitalidad y el buen trato del dominicano. Desde que llegué, vi a mujeres y hombres laboriosos, prestando un servicio con amabilidad. Sus atenciones le alegraban el día al más apático de los clientes. No tienen mala cara, y tratan de buscarle la vuelta a quienes no encuentran, tal vez, lo que quisieran. Allí el servicio al cliente va más allá de realizar un trabajo. Se basa en hacer que las personas vivan una experiencia. Tienen claro que ni trabajar es hacer un favor ni hacer un favor es un trabajo. Ojalá podamos recuperar la esencia de lo que por tantos años nos caracterizó.