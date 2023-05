Imitemos las buenas acciones

Hasta hace poco, era normal ver cómo la gente que sigue las tendencias de la moda, parecía gemela andando con el mismo estilo de ropa. Hoy, no es sólo eso lo que se imita. No pensé nunca que iba a estar para ver cómo hay un molde que está dejando a muchas mujeres con el mismo cuerpo, la misma naríz y hasta con la misma dentadura. Es tanto así que, si ponen a algunas cuantas conocidas, de espalda, y te dicen que adivines quién es quién, sin lugar a duda, puedes confundirte. Hay quienes a esta búsqueda de “belleza” le llaman amor propio, otros que le dicen “estar a la moda”, y no faltan, quienes entienden que se trata de inconformidad con lo que Dios ha hecho.

Cada quien es dueño de su cuerpo y de su vida, pero de verdad que sería de tanta ayuda si así como imitamos este tipo de imagen, lo hiciéramos todos, con las buenas acciones que realizan algunos ciudadanos en pro de un mejor país.

Repetición física

Es un tema complejo. No se quiere herir a nadie. Es que llama la atención ver la repetición física en tantas personas, y sería bueno que también se pusiera de moda la multiplicación de las buenas acciones. Aclaro, no es que quienes estén llevando “el mismo cuerpo”, no las realicen, pero la idea es que, así como esta modalidad ha tenido tanto éxito, hagamos lo posible porque también lo tenga la búsqueda de esas cosas que tanta falta le hacen a la sociedad, que todos llevemos el mismo traje del respeto, la tolerancia, los buenos principios, el amor al prójimo, la solidaridad y todo lo que contribuya a que este mundo sea más amigable con el ser humano.

Viaje hacia un aprendizaje fabuloso

Convencida de lo mucho que podríamos aprender al visitar una ciudad fabulosa donde todos los habitantes parezcan uno solo, por la unificación de valores, visité una ciudad fabulosa para ver cómo es el desenvolvimiento allí. Me encontré que, en ese lugar la moda también tiene cabida, pero que, cuando se habla de imitar, la prioridad la tienen el buen comportamiento, los estudios, los modales…

Es más, de manera sana, se compite con los conocimientos, apostando a quién logra más, quién hace los mayores esfuerzos, quién logra mayores y mejores cosas y, una vez alcanzadas las metas, todos festejan juntos, porque un logro tuyo, es un triunfo de la comunidad. Esto aplica para hombres y mujeres. En fin, en el caso de ellas, no importa que todas tengan el mismo cuerpo, lo que cuenta es que todas están concentradas en contribuir con el mismo desarrollo, con o sin su moldeada figura.