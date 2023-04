La mexicana Elena Reygadas, mejor chef femenina del año según "The Best"

París, Francia | AFP

La cocinera mexicana Elena Reygadas, que dirige el restaurante Rosetta en Ciudad de México, fue elegida mejor chef femenina 2023 por el grupo "50 Best", una de las principales listas gastronómicas mundiales, informó un comunicado este martes.



Reygadas es una "ardiente defensora de la biodiversidad mexicana y la cultura sostenible", explicó el comunicado de "50 Best", que ya en 2014 eligió a la cocinera como mejor chef latinomericana.



Además de Rosetta, abierto en 2010 en la Colonia Roma de la capital mexicana, Reygadas es conocida por la panadería que regenta justo al lado del establecimiento, así como otro restaurante, Lardo, que propone una cocina más informal.



Reygadas estudió Literatura Inglesa en la Universidad Autónoma de México antes de volcarse a su pasión culinaria, que cultivaba en el seno de una familia numerosa desde su infancia, explica el comunicado del grupo "50 Best".



Estudió en Nueva York y luego estuvo cuatro años bajo las órdenes del chef italiano Giorgio Locatelli en Londres.



Rosetta empezó en Ciudad de México con una producción propia de pastas hechas a mano, como los tortellini hoja santa.



La chef ha ido con los años perfeccionando su manera de interpretar la rica cocina tradicional mexicana, con platos como el pipián al pistacho y taco romeritos, o el tamal con crema ahumada tibia.



Es el tercer año consecutivo que una mujer latinoamericana se lleva el premio a la mejor chef en el mundo. El año pasado fue la colombiana Leonor Espinosa, en 2021 fue la peruana Pía León.



"La cocina es una práctica colectiva. Por eso, para mi, este premio pertenece a todo mi equipo", explicó la cocinera, citada en el comunicado.



"Elena Reygadas trabaja en pos del futuro de la gastronomía mexicana y estamos orgullosos de apoyar su misión", declaró William Drew, director de contenidos de "50 Best".



Elena Reygadas lanzó recientemente un programa de becas para estudiantes mexicanas que hayan sido aceptadas en una escuela de cocina.



El premio "The Best" al mejor restaurante del mundo será revelado el 20 de junio en Valencia (España).