El don de mi factótum

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Emma tiene un don, como buena hija del Caribe. Sucedió, hace unos días, precisamente la noche antes de la llegada de Felipe, el príncipe que se convirtió en rey de España, cuando tuvo efecto la reunión de los jefes de Estado en nuestra ciudad. Emma se soñó que a su majestad lo perseguía un fantasma y que este se manifestaría justito antes de que pisara tierra dominicana.

Mi cocinera no me dijo nada de su sueño, pero yo la noté extraña. Así que se sentó a ver el cónclave de mandatarios que puso a nuestro país en primera plana de la prensa internacional.

Cuál no sería mi sorpresa cuando la oí dando ¡exclamaciones a viva voz! Ese es, ese es, me decía casi gritando, cuando acudí a ver el origen del alboroto. ¡Yo lo vi en sueños, me decía, yo lo vi!

Ese es el fantasma que persigue al rey, se acaba de encarnar…Sin poder creer lo que oía, yo solo veía a un empleado, uniformado con el atuendo de los mecánicos del aeropuerto, descendiendo las escalerillas detrás de la cabeza coronada, que, por cierto, no se estaba dando cuenta de quien, fantasma o mecánico, descendía detrás de él, atento solo al hecho de pisar de nuevo la tierra que sus antepasados consideraron la capital del Nuevo Mundo.

¡Pero esto es el Caribe, donde lo mágico se vuelve realidad y la realidad se cuela por el hueco que se le formó a la fantasía!