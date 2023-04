En el Día del Periodista: mis primeros recuerdos

Carmenchu Brusíloff

Mañana 5 de abril es el Día del Periodista. Recuerdo mi primer ‘trabajo’ en un periódico. Tenía yo once años de edad cuando mi madre, María Ugarte, me llevaba a El Caribe, donde ejercía el periodismo, para que organizara las colaboraciones que enviaban estudiantes de bachillerato a la columna ‘Colaboración Escolar’. De ahí surgió la notable Generación del 48. En ese entonces instalaron una emisora de radio en la Redacción de El Caribe, y en una ocasión me permitieron leer las noticias. Primera y última vez. Desde el carro me había escuchado mi querido Rafaelito Molina Morillo y se llevó las manos a la cabeza. ¡Era una voz de niña leyendo noticias!

Una secuencia de vivencias diferentes

Luego de casada y haber vivido en Washington, D.C. y en Buenos Aires, volví a El Caribe a fines de los 60 como traductora de artículos de The New York Times y The Washington Post. Como periodista empírica inicié en 1971 la primera columna de modas publicada semanalmente en un diario dominicano: ‘La moda en Santo Domingo’. Me dediqué además a reportajes de índole muy variada: la vida de estudiantes universitarios, entrevistas a mujeres, artículos sobre barrios marginados…

Un camino muy diversificado

Al salir de El Caribe, mi trabajo como periodista fue muy diverso: la creación del ‘house organ’ El Puente Halcón de Falconbridge Dominicana, donde fui Directora de Relaciones Públicas. Renuncié para ser parte del grupo de periodistas fundadores del periódico Hoy, como Editora de la Sección Femenina. Era la primera vez que un diario dominicano nombraba periodistas editores de sección. Pasé luego a crear el boletín interno ‘La Nacional en Marcha’, en la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, como Directora de Relaciones Públicas y Encargada de Mercadeo, y empecé a colaborar con artículos en el Listín Diario, lo que me llevó a incluso entrevistar a Henry Kissinger.

Desde 1983 sólo dedicada al Listín

En ese ir y venir, Rafael Herrera me convenció de abandonar las relaciones públicas y dedicarme de lleno al Listín. Creó una posición: Editora Femenina y de Viajes. Luego Editora de La Vida y Las Sociales, con un equipo excepcional de periodistas. Ya pensionada, sigo en el Listín como colaboradora. Escribo la columna Menudo y artículos de viajes, amén de ser Editora de la revista Aldaba. (Soy mas bien supervisora y orientadora pues la subeditora, Laura Olivo, lleva la carga fuerte).

ASEPED cumple 61 años

Este 5 de abril también se celebra el 61 aniversario de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED), que preside José Gómez Cerda. ‘En aquella histórica mañana’ estuvieron presentes Salvador Pittaluga Nivar, Rafael Molina Morillo, Emilio Rodríguez Demorizi, Julio César Martínez, Rafael Herrera, Germán Emiliio Ornes y Mariano Lebrón Saviñón, entre otros.