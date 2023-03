Elsa Lama: “A la mujer le queda mucho por conquistar”

Santo Domingo, RD

“A la mujer le queda mucho campo por conquistar todavía, pero estoy segura de que vamos por buen camino dignificando cada tarea, cada disciplina, cada profesión y cada espacio”.

Con esta cita, Elsa Lama de González, presidente de la Fundación Lama y de Medios Grupo Lama, resalta la entereza con que la mujer realiza cada uno de los roles en los que se compromete.

“Por el simple hecho de ser una luchadora histórica, es que, a base de pulso, se ha ganado un espacio justo en la sociedad, elevando los estándares de lo que debería significar la equidad entre hombres y mujeres”, dice resaltando la entrega de las colaboradoras de la firma que preside.

Desde su óptica, la igualdad entre el hombre y la mujer no debería ser siquiera materia de discusión, entiende que para los tiempos actuales, es algo que simplemente debería “ser”. No obstante, aplaude y se enorgullece de cada hito logrado y de cada espacio ganado, reconociendo que llegar a ellos costó, y sigue costando rediseñar las tradicionales formas de la sociedad y sus escalones de crecimiento.

“Ser mujer en un mundo de negocios pensando para hombres, es el primer reto que una enfrenta, aun así, creo que no hay nada que la tenacidad no pueda revelar y terminar dando la razón. Desde mi experiencia puedo decir que me siento orgullosa de la labor organizacional que realizo porque gracias a ello hemos alcanzando infinidad de objetivos, por eso es tan importante resaltar que detrás de cada resultado hay mucho sacrificio, obstáculos pero sobre todo, entrega total. Sí, a la mujer le queda mucho campo por conquistar todavía, pero estoy segura de que vamos por buen camino dignificando cada tarea, cada disciplina, cada profesión y cada espacio donde nos paramos y demostramos que somos mucho más que una cara, un cuerpo o un estereotipo”, considera la empresaria.

Hablan colaboradoras de la empresa

Delia Ramírez, gerente de la sucursal de Bávaro, atribuye cada resultado positivo a la mezcla de la continuidad y la disciplina. “Fuimos reconocidos como equipo por haber aumentado la productividad de forma notable y esto se reflejó en todo, en las ventas, en el trabajo en conjunto...”.

Elsa Nolasco es vista como la palanca que activa de toda la tienda desde la primera hora del día. “Yo tengo 25 años trabajando en esta empresa, llego a eso de las 7:30 de la mañana y cuando llego ya tengo una fila esperando por esa greca. El café para esos muchachos (as) es el primer paso de mi jornada laboral”.

Marielis Tineo es gerente de la sucursal de Puerto Plata y se describe a sí misma como una mujer de decisión y de apuesta al futuro. “Desde mi inicio, lo primero que me propuse fue ser una colaboradora al alcance de todos y a todo terreno”, asegura.

Maily Mena, encargada del Departamento de Diseño y Proyectos, defiende con precisión la parte visual de la marca. “A mí me encanta trabajar la armonía y los espacios, estos comunican mucho. Disfruto bastante poner cultura del detalle en este oficio”, puntualiza.