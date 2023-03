Emma y el carnaval

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Emma se emperifolló, tomándose su tiempo. Un largo rato después, fue a avisarme que se iba a ver el desfile de carnaval. Le pregunté si iría sola, a lo que, soltando una carcajada, me respondió que tenía toda una comparsa de amigos y compadres. Luego me aclaró que no participarían en el desfile, solo mirarían, eso sí ¡en primera fila! Un compueblano, policía, sería el encargado de conducirlos, ya tenían fijada la esquina estratégica y, por lo visto, todo calculado al dedillo. No me extrañé, en absoluto; Emma es capaz de mover multitudes, si se empeña.

Le recomendé que tuviera prudencia, que se acordara de que ya no es la jovencita atrevida de antaño. Me miró con ojos de reproche y me dijo que todavía ¡tenia ánimos para mucho!

Así que se fue feliz y contenta a presenciar el carnaval del Malecón.

En la prima noche volvió mi factótum, se coló en su cuarto sin decir palabra, yo asumí que estaba estropeada después del jolgorio y no le di importancia al asunto.

Cuando en la mañana no se presentó con el café mañanero, me preocupé y fui a indagar qué sucedía. Una serie de quejidos me recibió, a Emma le dolía todo, absolutamente todo. Con trabajo logró contarme sus aventuras y desventuras en el dichoso desfile de carnaval. A ella y sus acompañantes no los pudieron colocar donde querían, el dichoso policía solo había logrado introducirlos a punta de empujones y pisotones, a duras penas alcanzaron a ver algo. Eso sí, fueron testigos de varias peleas y un sinfín de discusiones. Finalmente, se conformaron con tomarse unas cervezas y oír los comentarios de los más afortunados. Mi factótum me prometió que, en lo adelante, ¡vería los carnavales por televisión!