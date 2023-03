El cambio que transforma nuestra realidad

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

El cambio es un rediseño en el esquema del pensamiento, he hecho cosas que en lugar de ayudarme me han hundido en crisis muy profundas pero luego del cambio las cosas han sido diametralmente diferentes, sencillamente cambié cómo procesaba las circunstancias y dejé de verme como un producto de la desgracia cósmica atrapado en el infinito bucle de la maldición. Abandoné ese pensamiento auto castigador y lo puse a un lado para reacomodar una vida hecha pedazos, estoy recomenzando desde cero, y eso es en sí lo que quiero que asumas: puedes cambiar independientemente del momento que estés pasando, de las circunstancias que te agobian y del dolor que vivas. Al cambiar tú cambias toda tu realidad, todo a tu alrededor dejará de ser una realidad malévola y conspirativa, y comenzarás a ver el amor que te has negado proyectado en una realidad nueva, has soltado las riendas del amor incondicional en ti.

Cuando te aprendas a amar, aparecerán personas que leerán ese amor y por ende también se unirán a tu nuevo proceso de ser, cambiarás tu realidad y todo a tu alrededor y podrás recibir ese amor, das amor y por ende recibirás mucho de regreso; así como en el pasado proyectabas mucho dolor y negatividad y la recibías multiplicada y muchas veces de forma infinita. Somos lo que pensamos, recibimos todo lo que sembramos y por ende vivimos en lo que nos enfocamos, por eso el cambio es tan importante.