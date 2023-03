Investigadores, periodistas y escritores, documenten con fechas

Xiomarita Pérez

Si leen los periódicos o cualquier libro de investigación reciente sus autores colocan “…del siglo pasado” y otros libros antes del siglo pasado (XX) no lo colocan en número romano, no se detienen a pensar que esto crea confusión. Está ocurriendo frecuentemente y el responsable, aunque él no piensa durar cien años, pero los que no han nacido leerán esos libros y nunca sabrán de qué época están escribiendo o hablando.

Me he referido más de dos veces sobre este tema, las fechas son muy importantes en todos los aspectos, hasta para saber cuándo debemos sembrar, cuándo debemos concebir, etcétera. Las invitaciones a actividades periodísticas, de bodas y los programas de espectáculos impresos no escapan de este error: ponen la fecha y no colocan el día de la semana.

Con el programa para la primera celebración del Día Mundial del Folklore, luego del Congreso de Folklore realizado en 1960, en que solo se plasmó “viernes 21 de agosto” y resulta que rebuscando en el calendario perpetuo hay dos años que caen viernes 21 y tendré que ir a Buenos Aires, Argentina, para investigar cuál de los dos años es el correcto.

Cuando inicié el proceso de edición de mi Bibliohemerografía, buscando en el archivo hemerográfico observé en una de las columnas “Viejas costumbres” de Rosa Marina Maldonado, que publicaba en el periódico El Nacional, que no tenía la fecha y me interesaba incluirla por lo importante del tema. Me comuniqué con la autora y ella no coleccionaba sus columnas.

No hubo forma de dar con la fecha, hasta que un día se me ocurrió ver el reverso del recorte y había una publicación de divorcio y a través de esta disolución legal fue que encontré la fecha.

La publicación del divorcio en el último párrafo reza: “La presente publicación es autorizada en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los nueve (9) días del mes de junio del año mil novecientos ochentitres (1983) …”

El periódico publicó el divorcio al día siguiente (10 de junio), fecha en que fue publicada su columna.