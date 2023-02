Santo Domingo

Los historiadores José G. Guerrero Sánchez, Orlando Inoa y Gabriel Atiles Bidó abordaron temas inéditos de la vida del patricio Juan Pablo Duarte en el panel “Los rostros de Duarte: historia, arte y cultura”, auspiciado por el Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG).

Al abordar el tema “Duarte en la construcción de la nación”, Guerrero Sánchez resaltó que “la reconstrucción de la vida civil y política de Duarte fue un trabajo tesonero iniciado por Fernando Arturo de Meriño, Emiliano Tejera, Federico Henríquez y Carvajal y José Gabriel García a finales del siglo XIX.



“Meriño, el primero en llamarlo públicamente padre de la patria escogido por Dios, instó a José María Serra a escribir la historia de La Trinitaria; Tejera propuso hacer su primera estatua; Henríquez y Carvajal publicó la primera versión de los Apuntes de Rosa Duarte, y García lo colocó en la cima de la proceridad”.



El historiador añadió que “en 1889 y 1894 se publicaron cartas que Juan Isidro Pérez había escrito a Duarte en 1845 y 1846 en las que lo llamó apóstol de la Independencia, por ser el único que se opuso en la junta de gobierno a la enajenación de la península de Samaná”.



Posteriormente, el también historiador Orlando Inoa, al disertar sobre “La auténtica fotografía de Duarte” manifestó que “es importante resaltar que la fotografía auténtica de Duarte es un documento de suma importancia para la reconstrucción de su biografía. No debemos inventarnos otra imagen de Duarte ni debemos fabricar otro Duarte distinto al que existió por simple pretexto de acomodar su representación visual a la exigencia física necesaria, para algunos, en la fabricación de un héroe nacional”.



De su lado, el investigador Atiles Bidó, al abordar “El rostro oficial de Duarte”, sostuvo: “Sabemos que en el año 1883, desde Venezuela le fue enviada por la familia de Duarte una copia de la única fotografía del patricio al historiador José Gabriel García. En dicha foto, en exhibición permanente en el Archivo General de la Nación (AGN), merecen atención algunos detalles para la mejor comprensión de los sucesos en torno a ella”.



Otra situación es la del conocido retrato del patricio, sobre el cual Atiles Bidó señaló que “de este Duarte de Abelardo y su parecido o no con Duarte hemos dicho, después de algunos fotomontajes, estudios y observaciones, que el propio Abelardo se usó de modelo. La no observación de las leyes en torno a la imagen de Duarte ha permitido que tengamos una imagen del mismo que va de lo imaginario a lo inimaginable”.



Del panel. Realizado como parte de la conmemoración del 210 aniversario del natalicio del padre de la patria, estuvo encabezada por el viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén; Carlos Andújar, director general de Museos, y José G. Guerrero Sánchez, director del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG).



En el acto estuvieron presentes, entre otras personalidades, el director del Museo de Arte Moderno (MAM), Federico Fondeur; el director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), Rafael Peralta Romero, y el gobernador de la Plaza de la Cultura, Miguel Hernández.