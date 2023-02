Escapadas románticas en Florida

Georgina Cruz

Florida, Estados Unidos

Según la mitología de los antiguos romanos, Cupido es un dios hijo de Mercurio, el mensajero de los dioses, y de Venus, la diosa del amor. Como buen hijo de ambos, su especialidad es el romance y la pasión que envía en “mensajes” a los mortales en forma de flechazos.

Si tú has recibido uno de esos flechazos de Cupido y quieres celebrar tu amor con un viaje este año, Florida puede ser tu boleto a una escapada romántica de leyenda con tu pareja. La península, que tiene más sitios románticos que Cupido flechas, siempre da la bienvenida a los amantes con sus playas y lagos besados por el sol, sus tentadores restaurantes y sus excelentes centros vacacionales con spas y otras instalaciones. Aquí van algunas ideas para escapadas románticas para disfrutar de un San Valentín, aniversario, luna de miel u otra ocasión especial que mi esposo Humberto y yo hemos disfrutado en cinco destinos populares de Florida:

Cayos de Florida

Esta preciosa cadena de islitas que va de Key Largo a Key West es famosa por su ambiente bohemio, soberbios restaurantes, panoramas marinos con horizontes sin fin y dramáticas y románticas puestas de sol que inspiran y deleitan a los amantes. Humberto y yo hemos disfrutado de dos resorts aquí en escapadas románticas a través de los años. Uno es Hawks Cay Resort en Duck Key, con habitaciones, suites, y villas, que nos encanta por su ubicación en el medio de la cadena de cayos floridanos: a unos minutos de Marathón y a eso de una hora de Cayo Hueso. Cuenta con magnífica playa estilo laguna, oportunidad de nadar con delfines, tenis, y spa. Otro resort popular entre parejas es Little Palm Island, en una islita privada con bella playa donde una pareja nos dijo que les encantaba sentirse allí “alejados de todo, como en un paraíso en otro mundo”. Se llega a Little Palm Island por lancha del resort desde Little Torch Key, un cayito cerca de Cayo Hueso.



Nos encanta su alojamiento que es en bungalows con techo de paja y ducha privada al fresco al igual que con decorado e instalaciones que recuerdan a las Indias Occidentales Británicas y a la legendaria isla de Bali en Indonesia. No hay teléfonos ni televisores para distraer a los amantes. El resort cuenta con un spa y restaurante con preciosas vistas, mesas junto al mar y cocina gourmet.

Orlando

La ciudad de esos eternos románticos, Mickey y Minnie, siempre da la bienvenida a las parejas. Para los enamorados que saben que su amor trasciende al tiempo un alojamiento ideal es Disney’s Contemporary Resort en Disney World, con su ambiente ultramoderno en un icónico edificio en forma de “A” que parece salido de un siglo futuro y que por cuyo medio cruzan silenciosos los monorrieles que llevan al Reino Mágico (también se puede ir al parque caminando para una romántica dosis de fantasía).



Las habitaciones tienen tema de la popular cinta The Incredibles y hay piscina con deslizadero y tenis al igual que golf en los campos del recinto de Disney. Desde el hotel se pueden ver los fuegos artificiales del Reino Mágico que los amantes pueden disfrutar con una copa de champán desde su habitación o con una cena en el soberbio restaurante California Grill en el piso 15 del hotel. Las parejas que prefieran un alojamiento con tema de las Riviera francesa e italiana pueden optar por el Disney’s Riviera, un bello hotel del Disney Vacation Club que parece salido de la bella ciudad francesa de Niza.

Otra opción en Orlando es el Walt Disney World Swan & Dolphin, un resort de la cadena Marriott. Está ubicado junto a un lago a unos pasos de Epcot y Disney’s Hollywood Studios. El Swan & Dolphin, diseñado por el destacado arquitecto Michael Graves, cuenta con lindos parajes para los enamorados, incluyendo hamacas junto al lago y una bella piscina para adultos con una gruta y cascadas, y cinco otras piscinas. Los viajeros pueden elegir uno de tres centros vacacionales en el complejo: el Swan, el Dolphin (cada uno adornado con grandes esculturas de cisnes y delfines, respectivamente, que expertos en arquitectura han calificado como “obras de arte colosales”), y el Swan Reserve, más estilo boutique.

Otra delicia para las parejas es el Mandara Spa, una instalación de 10,500 pies cuadrados inspirada en la bella y legendaria isla de Bali. Algunas habitaciones tienen vistas de los fuegos artificiales de Epcot. Hay una variedad de restaurantes incluyendo Il Mulino New York Trattoria donde –desde el queso parmesano añejo y la sopa minestrone, a las pastas, costillas y salmón, y hasta el gelato –los comensales se sienten transportados a la bella región de Abruzzo, Italia.

Palm Beach

The Breakers Palm Beach es como un majestuoso castillo, rodeado de palmas reales y bellos jardines junto al mar. Los enamorados encuentran una playa privada preciosa con media milla de arenas doradas, oportunidades para deportes acuáticos, cuatro piscinas, bungalows privados, cinco spas de hidromasaje, elegantes boutiques, un Spa con una variedad de tratamientos incluyendo masajes para parejas, y más de media docena de restaurantes sirviendo especialidades de la culinaria italiana, asiática, al igual que mariscos y filetes de carne de res entre otras delicias. Uno de ellos, The Circle, es digno de un palacio opulento europeo, con techos de 30 pies de altura con frescos y murales con escenas de la Villa Medici en Florencia y la Villa d’Este con sus Jardines Tivoli al este de Roma.

Sarasota

Esta bella ciudad junto al mar en la costa oeste de Florida, la cariñosamente llamada “Costa Cultural,” recibe a los enamorados con playas y opciones culturales que incluyen museos, galerías de arte, conciertos, teatros, jardines botánicos y mucho más. Una opción romántica es una estadía en el Ritz-Carlton Sarasota, en el corazón de la ciudad.



Este lujoso hotel mima a los enamorados con 276 espaciosas habitaciones y suites con balcones privados; un nivel de Club con salón y comidas; el Ritz-Carlton Spa, con tratamientos para la piel, masajes y salón de belleza; campo de golf diseñado por Tom Fazio y Club de Golf; Beach Club en Lido Key, un oasis frente al mar; cuatro restaurantes con especialidades locales, mariscos y vistas del mar; y dos canchas de tenis.