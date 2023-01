Transgénero, pseudohermafrodita, genitales ambiguos…

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

Ahora que tanto se habla sobre personas transgénero me pregunto si alguna habrá nacido pseudohermafrodita o con genitales ambiguos y por eso decidió ‘cambiar’ de género. Según la Real Academia Española una persona hermafrodita ‘tiene testículos y ovarios, lo cual le da la apariencia de reunir ambos sexos’. En cuanto a genitales ambiguos, la Clínica Mayo señala que ‘los genitales externos de un niño no parecen ser masculinos o femeninos con claridad. En un bebé con genitales ambiguos, los genitales pueden estar desarrollados de manera incompleta o el bebé puede tener características de ambos sexos. Los órganos sexuales externos pueden no coincidir con los órganos sexuales internos o el sexo genético’.

Casos de pseudohermafroditas en RD

En República Dominicana el doctor Teófilo Gautier Abreu (qepd) llevó a cabo importantes investigaciones sobre casos de pseudohermafroditas en el país. Realizó descubrimientos que, como señalan los doctores Julio Rodríguez Grullón y Mariano Defilló Ricart, llevaban a redactar de nuevo ‘el capítulo de la formación de los genitales externos en los libros de texto de medicina’. Un trabajo ‘publicado por Gautier, Peterson, Imperato y Guerrero en la revista Science, en 1974, conmocionó el mundo de la endocrinología’.

Vela Zanetti en Centro Cultural de España

El Centro Cultural de España abre este jueves la exposición: ‘Vela Zanetti 40 años después’. El artista, cuya obra más internacional es el mural de los Derechos Humanos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, llegó como refugiado político a Santo Domingo cuando era un pintor en ciernes. Los muros de nuestro país le sirvieron de lienzos donde fue perfeccionando su arte. Las obras que expondrá el CCE son de la colección Mario Martínez Fernández/Gorka Gómez Solas.

Aprende a bailar merengue, salsa y bachata…

¿Quieres aprender a bailar merengue, salsa y bachata? Tienes la oportunidad ahora con Xiomarita Pérez, que inicia uno de sus tradicionales cursos. Puedes comenzarlo hoy o este jueves, en EdoRitmos, en Zona Universitaria. Llama al 809-383-4402 o escribe al correo electrónico xiomaritabaila@gmail.com.

Feminicidios en RD superan los de España

República Dominicana, con algo más de once millones de habitantes, tuvo 61 feminicidios en el año 2022, según datos de Fundación Vida sin Violencia. En España, en cambio, con más de cuarenta y siete millones de habitantes fueron 49. (Por feminicidio se alude a los asesinatos perpetrados por parejas o exparejas de la víctima). Algo anda muy mal en la educación de hogar y escolar en República Dominicana. ¿Se está haciendo algo al respecto?