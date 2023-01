Seguimos haciendo folklore

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

A los que creen que, porque viajo constantemente a los Estados Unidos y a Panamá me he olvidado de mi país, en cuanto a cultura se refiere, pues están equivocados. Al contrario, estos viajes me han servido para darme cuenta de las oportunidades que tenemos de apreciar mucho más lo que tenemos a nuestro alcance.

Cada día estamos practicando el hecho folklórico de forma diferente, ya sea escribiendo; haciendo unas habichuelas guisadas con ditén (tomillo), recordando a mi madre que le agregaba esta hierba, además del “petisalé”, mientras la vecina está pelando el cebollín para hacerle un remedio a su hijo que tiene el “pecho apretao” y le paso la miel de abeja para la mezcla.

Practicamos el folklore cuando nos vamos a una loma en víspera del Día de la Altagracia o a la fiesta de San Benito, en Guayabal y observamos cómo los devotos, bajan o suben lomas para darles gracias o cumplir la promesa ofrecida a un santo y que lo hemos documentado para la posteridad.

Practicamos el folklore cuando contratamos a un empajillador y le pagamos para que teja en palma real dos sillas que trajimos a la Capital cuando emigramos de Puerto Plata en 1966, que le hicimos un video y un reportaje dando como resultado que muchas personas se comunicaran con nosotros para contactar al artesano y les tejiera algunos muebles, que además de satisfacer sus necesidades, el artesano obtuvo ganancias con ese trabajo que implica que la tradición se mantendrá vigente y el gozo que sentí en hacer ese aporte.

Debemos ser defensores de estos portadores de tradiciones que con su trabajo mantienen a su familia, por lo que no debemos pedirles rebajas, al contrario, buscarles clientes para que siempre estén entusiasmados y puedan transmitir esos conocimientos a las generaciones que van subiendo, además de resolver su situación económica.

Practicamos el folklore cuando entramos a una tienda en Manhattan y escuchamos el “hablaicito” del dependiente y conectamos tan rápido que adivinamos de dónde es y él, con orgullo, asienta que sí, que es “dei Cibao”.