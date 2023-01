¿Sueñas con ir a Disneyland? Así puedes planificar un viaje para la celebración de los 100 de la compañía

AP

Florida, Estados Unidos

The Walt Disney Co. cumplirá 100 años este año, y el Disneyland Resort en Anaheim, California, está celebrando con nuevos espectáculos y una atracción temática de Mickey en sus dos parques temáticos: Disneyland y Disney California Adventure. Ambos parques también se adornarán con una nueva decoración.

Las festividades comienzan oficialmente el 27 de enero. Y aunque puede parecer que necesita un hada madrina para planificar (o pagar) su visita, hay muchas maneras de maximizar su tiempo y dinero para ver las nuevas atracciones.

CORRE A LA NUEVA PASEO CON TEMÁTICA DE MICKEY POR LA MAÑANA

Muchos de los personajes populares de Disney tienen sus propios juegos, por lo que es lógico que Mickey Mouse finalmente tenga uno propio. Mickey & Minnie's Runaway Railway abrirá el 27 de enero como un paseo oscuro.

Len Testa, presidente del sitio web de planificación de vacaciones de Disney Touring Plans, recomienda hacer fila en el "caída de la cuerda", que es cuando abre el parque, para vencer a las multitudes.

“La única forma de evitar una larga espera para Runaway Railway será llegar temprano al parque, al menos una hora antes de la hora de apertura programada del parque”, dice Testa. “Entonces estarás a la cabeza de la manada corriendo hacia Runaway Railway a primera hora de la mañana”.

El resto del terreno renovado de Mickey's Toontown reabrirá el 8 de marzo. Si tiene niños pequeños que disfrutarían de la montaña rusa para niños o de las nuevas áreas de juego, planifique su viaje a Disney100 para la primavera o más adelante en el año

ELIGE UN LUGAR PARA VER EL DESFILE

El desfile de corta duración Magic Happens regresa el 24 de febrero después de una pausa debido a la pandemia. Esta versión del desfile presenta personajes de películas más nuevas, incluidas "Frozen 2" y "Moana".

“Busque lugares al menos una hora antes si desea un lugar de observación sin obstrucciones frente a la multitud”, dice Testa.

Si bien dice que cualquier lugar a lo largo de la ruta del desfile está bien, los fotógrafos deben priorizar Main Street, EE. UU. o el centro del parque frente al castillo para obtener mejores fondos.

Beci Mahnken, fundadora y directora ejecutiva de la agencia de viajes MEI-Travel y Mouse Fan Travel, prioriza evitar las multitudes.

“Prefiero el área cerca de It's a Small World o Pixie Hollow, donde hay menos gente y es posible que incluso encuentres un banco si llegas lo suficientemente temprano”, dice.

QUEDATE HASTA TARDE PARA LOS NUEVOS SHOWS NOCTURNOS

Disneyland estrenará un espectáculo nocturno llamado Wondrous Journeys el 27 de enero con una nueva canción y proyecciones alrededor del parque. Baymax, el robot inflable de la película "Big Hero 6", protagonizará el espectáculo y surcará los cielos alrededor del Castillo de la Bella Durmiente. No todas las presentaciones de Wondrous Journeys incluirán fuegos artificiales, pero estos espectáculos menos deslumbrantes probablemente también estarán menos concurridos. Si desea ver fuegos artificiales, tendrá que ir el fin de semana o una noche pico durante la primavera o el verano, según un correo electrónico con un portavoz de Disney.

“El mejor lugar para ver los fuegos artificiales es el eje central con una vista clara del castillo y el cielo sobre Disneyland”, dice Testa.

En el parque hermano de Disneyland, California Adventure, el icónico espectáculo acuático, World of Color, también está listo para refrescarse. El nuevo espectáculo se llama World of Color – One.

COMPRAR ENTRADAS Y HACER RESERVAS

Maximizar su tiempo y dinero en Disney comienza mucho antes de llegar al parque. Primero, tendrás que averiguar cuándo vas a visitar y qué tipo de entrada comprar. Tenga en cuenta las fechas de apertura de las nuevas atracciones.

Los boletos Park Hopper le permiten acceder a dos parques en un solo día, y son más caros por día que el boleto alternativo de un parque por día. Si solo tiene un día para visitar ambos parques, Park Hopper es la única forma de visitar ambos. Le costará al menos $ 169 por una entrada de adulto de un día a dos parques. Pero si tiene al menos dos días, a veces es más barato obtener un boleto para un parque por día, que comienza en $143 por día por dos días de admisión para adultos.

Los precios de los boletos fluctúan dependiendo de las fechas en las que planeas ir. Cuando compre su boleto, deberá reservar las fechas en las que planea visitar el parque. También es un buen momento para pensar si desea comprar privilegios para saltarse las filas, como Disney's Genie+ o Lighting Lane.

Todas esas opciones de boletos pueden ser confusas para algunos huéspedes, por lo que Mahnken recomienda hacer su propia investigación o trabajar con un agente de viajes sin cargo.

“Hay una curva de aprendizaje inicial y, a veces, un cargo adicional, pero una vez que comprende cómo usar las herramientas, puede ahorrar mucho tiempo”, dice Mahnken. “No es ningún secreto que una visita a Disneyland no es tan simple como comprar un boleto y simplemente presentarse”.