María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

La baraúnda del 31 pasó. No hubo tanta pólvora; parece que la gente, por fin, está haciendo caso y obviando el peligroso entretenimiento. Mucha música por doquier, alguna estridente a más no poder, otra calmada y muchas llenas de ritmo y sabor, como corresponde al último día del año y la entrada triunfal del año nuevo.

En la playa, la luna lucía hermosa y el mar rumoroso, parecía tener ganas de parranda. Como siempre, la cena estuvo deliciosa, regada con champaña y los acostumbrados brindis, deseando un año mucho mejor que el anterior, el que se portó bastante regular, por no decir que mal. Salimos de las mascarillas por un tiempo, pero al final ya nos estaban advirtiendo que era mejor ponérselas al ir a sitios con numerosa gente. Las noticias traen de nuevo la pandemia, azotando en Asia, esperamos que se quede por allá y no vuelva a hacernos la vida imposible. Tampoco queremos alzas de gasolina que traen el aumento de precios en todo o casi todo. Nos declaramos contrarios a las lluvias destructoras, sin que falte uno que otro chaparrón para que los productos agrícolas no se perjudiquen. Queremos, por fin, seguridad en nuestras calles, tranquilidad en los barrios y en los hogares, un año que nos traiga paz y prosperidad, como rezan los saludos de año nuevo. Un año, en fin, colmado de cosas buenas, eso nada más queremos en este estreno de los días y meses que han de venir.