Un deseo muy peculiar para el año 2023

Marta Quéliz

Santo Domingo

Los días que le faltan a este 2022 están contados. En nuestra cabeza, como siempre, hay deseos que queremos que se concreten para el próximo año. De manera particular, anhelo con todo mi corazón tener un país más seguro, más justo y menos permisivo. Le ruego al Señor todos los días que los dominicanos podamos estar en paz, que no tengamos que vivir con miedo hasta dentro de nuestra casa, que no sigamos siendo testigos de malas acciones sin castigo, que nuestros ojos no vean cómo la gente hace y deshace sin que nadie le ponga un alto.

Para hacerlos realidad

Me fui a una ciudad fabulosa donde los barrotes no existen. De hecho, el trabajo de los herreros es para ornamentar las áreas. Nunca para hacerte una cárcel en tu propia casa. Allí, si surge una queja por algo que atente contra la seguridad ciudadana, el cuerpo del orden, se activa de inmediato y no permite que nada se robe la paz. Se busca solución y hay consecuencias, inclusive, para los agentes que no actúen debidamente. Todo gira en torno a la conservación de la paz, saben que de ella depende hasta la salud física y mental de las personas.

La justa justicia

En aquella ciudad fabulosa, el que la hace la paga. La libertad es un derecho que hay que ganárselo con un buen comportamiento, disciplina, honestidad y buen manejo en cualquier área de trabajo que te toca desempeñar. Todos saben lo que acarrea faltarle a estos principios en un lugar donde hay una justa justicia, y por ello, nadie se atreve a delinquir. No hay justificaciones y mucho menos privilegios, así se trate del hijo del rey. El que la hace la paga en su justa medida.

De vuelta al vecino de antes

Otro motivo por el que me fui a esa ciudad fabulosa, es porque quiero volver a aquellos tiempos en los que se podía decir que tu familiar más cercano era el vecino, y que ahora mismo, en algunos casos, es como tu enemigo. Allí todo sigue como antes. Si te enfermas, son los vecinos los que te llevan al médico, te hacen la sopita, y hasta te limpian la casa. Son incapaces de generarte molestias con su comportamiento. Cualquier dificultad, se resuelve con altura y sin alterar el orden. Y hablando de esto, el desorden en que vivimos, me trajo de vuelta a la realidad. Al vecino no le importa que te sientas bien o mal, pone su música a todo volumen, te instala un taller en la acera de tu casa, te monta un negocio que atenta contra tu salud y la de todos en la comunidad, y lo más “bonito”, si te quejas, hasta te quita la vida porque ya en el país esa no tiene ningún valor. ¡Ojalá Dios escuche mis ruegos! Feliz 2023