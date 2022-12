Feliz cumpleaños, Nathalia, desde la lejanía

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Un día como mañana, 23 de diciembre, me hiciste madre, eres mi primogénita. El 23 es el Día del Niño y así lo recuerdo, además víspera de Nochebuena. Recuerdo ese día 24 “cesareada”, tu padre Pedro Holguín en la habitación cenando junto a tu tía Mildred, esa hermana que me acompañó desde la noche anterior del parto y yo solo olfateando ese típico plato rebosado de cerdo, moro y ensalada rusa y que por el dolor no me entusiasmaba ni siquiera mirarlo.

No eres fanática de los bizcochos, pero siempre te acostumbré a que ese bizcocho era un ritual en tu cumpleaños, porque así nos lo comíamos de postre en Nochebuena y Navidad.

De las tres, eres la más ecuánime, de poco hablar, actuando siempre con serenidad, tanto así que nadie te saca de tu zona, pero de vez en cuando sales con un repentismo que hasta yo me asombro y me vuelco de la risa.

Nathalia, te amo, mañana brindaré por ti, deseándote mucha salud, progreso y unidad familiar junto a tu esposo Carlos George y mis amados nietos Christian y Oliver.

Nos abrazaremos en el 2023 para seguir celebrando y disfrutando juntas como siempre hemos estado.