¡A ver Belenes de diferentes países!

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

La Navidad es una temporada entrañable. ¿Y qué mejor tiempo para ver y admirar Belenes de diferentes países? Si vives en Santo Domingo sólo tienes que desplazarte hasta la Ciudad Colonial donde, en el museo de la Catedral, frente al Parque Colón, hay un despliegue de hermosos pesebres. Estarán en exhibición hasta el 8 de enero. (Los lunes está cerrado).

¡A montar la mesa para celebrar!

Ideas vienen e ideas van, pero aún tienes dudas en cuanto a cómo montar tu mesa para celebrar y compartir en estas fiestas de fin de año. Varios profesionales montaron mesas especialmente para la revista Aldaba, una publicación de Listín Diario, así que busca en sus páginas y encontrarás de muy distintos estilos, entre ellos ‘avant-garde’, fusión de contemporáneo y mid century, etcétera…

¿Con qué tipo de vinos brindar?

Hoy por hoy hemos dejado atrás las tajantes normas de vino tinto, vino blanco, vino rosé o vino espumante según el momento y el plato. Aun así, los paladares tienen sus preferencias. Al tener ante mí el Apothic blanco se me ocurrió averiguar con qué viene mejor. En vista de su tipo ‘refrescante y de acabado crujiente’ lo recomiendan para acompañar ensaladas y mariscos. ¡Con ensalada lo probaré en Nochebuena!

¿Regalar unas pantuflas?

No sé por qué en las zapaterías no venden pantuflas, tan convenientes al apearse de la cama. Se hace difícil conseguirlas. En algunas tiendas, como Zara, hace un tiempo meses vi muy pocas y no de mi talla. Hasta que se me ocurrió decírselo a Rossy, la media naranja de mi hijo Ángel. Y santo remedio. Como viven en Puntacana Village, cuando pasé con ellos un largo fin de semana me llevó directo a Women’s Secret, en BlueMall Puntacana. Pude elegir entre distintos colores y modelos. Además, con suela de goma que no resbala. No se me hubiera ocurrido ir a uno de sus locales en la capital.

Pulseras de madera

Me llamaron la atención mientras estaban desplegadas en un tramo del exhibidor de Cristina Núñez, en el bazar celebrado en Puntacana Village. Son unas pulseras de madera preciosa que en su centro tienen un círculo de hueso blanco. Muy originales. Elaboran además otros artículos de artesanía. Pedí una tarjeta y así me enteré de que su taller funciona en el kilómetro 20 de la Autopista Duarte. Si te interesa conocer qué otras artesanías ofrecen, sus teléfonos son 809-238-4818 y 809-254-5635.

Miel y té en Santiago

¿Quieres tener un detalle con alguien a quien le gusten los productos naturales? En la tienda del Centro León, en Santiago, encontrarás pequeños frascos con miel Santa Rita ¡con su palito catador!; frascos con mezclas de té orgánico para una ‘infusión navideña’, entre otros lindos detalles.