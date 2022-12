“¿Quién puede estar en el recinto sacro?”

María Teresa Elmúdesi

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Este salmo siempre me ha llamado la atención. Reflexiono en estas palabras del Señor, y me pregunto: ¿seré yo capaz de estar en el recinto sacro? El salmo responde: “El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos”. Ese es el que va a recibir la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de Salvación.

Y entonces pienso si seré yo esa persona de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. ¿Cuáles son mis ídolos hoy día? ¿La comodidad? ¿El pasarlo bien con mis familiares y amigos? ¿El quedarme tranquilo en mi hogar sin preocuparme de los demás?

¿Será puro mi corazón para poder recibir al Santo de Israel en estas fiestas de Navidad? ¿O me he distraído demasiado con las cosas del mundo? ¿Qué he olvidado? ¿Por qué se celebra la Navidad?

En estos días vi un programa de T.V. de fuera del país donde se hablaba y se tocaba música de Navidad, pero en ningún momento se hablaba del personaje principal de la Navidad. Muchos decían que Santa Claus; otros, que los regalos y vestidos para las fiestas. Y sentí mucha pena, de que a más de 2,000 años del nacimiento del Mesías, muchos aún no lo conocen.

¡Oh, Dios Padre!, que en estas Navidades podamos vivir una experiencia profunda de tu amor, que nuestras vidas estén en tus manos y nos sintamos felices de permanecer junto a ti. ¡¡¡Amén!!!