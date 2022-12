Si no te censaron, llama por teléfono

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

Muchos condominios y algunas casas no fueron censadas. Según comenta una persona que vive en un dúplex, allí acudieron a censar, pero no tocaron timbres, sino que fueron anotando los números de cada vivienda. El sereno les decía cuáles eran oficinas y cuáles no. Mas si quieres que te censen hay un número al que llamar: 809-682-2717. Por cierto, tampoco a mi casa censaron. He bajado de la web la ficha, la he impreso y llenado para pasarla al que venga, si es que viene, y que la copie. Todavía no he llamado para coordinar la visita, es que estaba fuera de la ciudad…

Fiesta para Niños Chiriperos con Don Bosco

La fiesta navideña para los Niños Chiriperos con Don Bosco (Nichibosco), de la parroquia Cristo Rey, será celebrada el día 18 de este mes. Tu apoyo permitirá la mejor realización de actividad tan importante en esta linda época del año. Si estás en condiciones de darles un aporte económico, puedes hacer el depósito en la cuenta 775274608 del Banco Popular Dominicano, con el código Apoyo Navideño. En caso de tener alguna pregunta, los números de la oficina son 809-227-3045, extensión 101 y 809-565-1617 extensión 101. O directamente a su gerente de promoción, Yenk Fung, celular 809-776-8833.

Cena de Canillitas con Laura Vicuña

Para 230 niñas integradas en el Proyecto Canillitas con Laura Vicuña, la entidad prepara una cena navideña. ¿Crees que estás en condiciones de dar tu respaldo a momento tan especial? Para hacer un depósito la cuenta es número 010-249682-2 del Banco de Reservas. O directamente en el centro educativo Madre Mazarrelllo, situado en la calle Manuela Díez 76 esquina Albert Thomas. ¿Tienes alguna pregunta? Llama a Sor Germania Modesto, al 829-210-7418.

Bazar de Navidad en Santiago

Este sábado 10, con motivo de las festividades navideñas, artesanos y gestores de industrias creativas dominicanas estarán en el Centro León, en Santiago. Tienes la oportunidad de conocer y comprar sus productos a partir de las 10:00 de la mañana. Por cierto, será el último bazar del año en el Centro. Aprovéchalo.

El ballet de la Navidad: El Cascanueces

El Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional presentarán el fin de semana del viernes 16 al domingo 18 de este mes el tradicional ballet de Navidad: El Cascanueces. Habrá un gran despliegue de coreografía, vestuario, escenografía y efectos especiales, según dan a conocer los organizadores. Carlos Veitía es el director general y coreógrafo de este montaje en el que participan bailarines del Ballet Nacional Dominicano, Ballet Concierto Dominicano y la Escuela Nacional de Danza. Fidel López está a cargo de la escenografía. Las boletas están a la venta en la boletería del Teatro Nacional y en Uepa Tickets. ¡No te lo pierdas!