Joel Abreu: “Poner a Jesús en el centro de nuestro hogar fortalece la familia”

Para hablar sobre la importancia de la familia, tal vez no sea necesario obtener grandes estudios al respecto, sino ser un buen ejemplo de valores y principos, y tener las intenciones de multiplicarlos y compartirlos con los demás. A Joel Abreu, un comunicador de La Vega, le pasa eso. Se ha dedicado a impartir charlas y a llevar un mensaje alentador y de reflexión con relación a este tema.

Realizar su trabajo con enfoque ético y profesionalidad le ha permitido escalar en el área de la comunicación, y a ha aprovechado su credibilidad para aportar con respecto a la importancia que tienen los valores familiares para transformación que necesita la sociedad.

Sobre su parecer acerca del tema y, a propósito de hoy culmina el Mes de la Familia, Abreu respondió preguntas a LISTÍN DIARIO.

¿Crees que la sociedad es un agente de influencia para los niños?

R: Sin lugar a dudas es así. Las presiones sociales a las que estamos sometidos se convierten en referentes para nuestros hijos y nuestras hijas.

¿Piensas que los padres de hoy transmiten los mismos valores que recibieron de los suyos?

R: No en lo general. Ahora estamos en otros tiempos, sería lo ideal, no obstante, los padres no le dedican tiempo de calidad a los hijos porque se ven en la obligación de salir ambos de la casa a trabajar y producir para mantener la familia.

¿Qué es lo primordial como base para mantener una familia unida?

R: Poner a Jesús en en el centro del hogar juega un papel determinante para mantener a la familia unida. Junto a esto, también debemos añadir el amor, el respeto, la confianza, la comunicación y otros elementos que fortalezcan la convivencia.

Hable sobre las letras de cierto género musicales y el mal uso de las tecnologías

Los jóvenes de ahora son muy influenciables, y, ante la falta de buenos referentes con principios y valores, con ética, con responsabilidad..., ellos toman sus propios ejemplos.

Sobre Abreu. Es un comunicador nacido en La Vega, que trabaja con la gente del grupo de comunicación La Red News que dirige el también comunicador Ambiorix Ortega.