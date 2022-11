¿Por qué la mujer pide camarones en la primera cita?

Marta Quéliz

Santo Domingo

Tengo un sociólogo amigo, de esos que no son famosos, pero con sobradas razones en los tópicos que trata. A él la curiosidad lo lleva a investigar temas particulares para lograr resultados generales. ¿Quéliz, a que tú no sabes por qué las mujeres, por lo regular, piden camarones cuando van a cenar por primera vez con un pretendiente? Mi respuesta fue un no. Una porque no sé el porqué y otra porque como le dije: ¿Y quién anda preguntando eso...? Para mi sorpresa, me respondió: “Yo. Para que sepas, yo ando preguntando eso”. Se rió a carcajadas y volvió a cuestionarme. Ya ansiosa por saber, le mostré mi interés en que me dijera, y así lo hizo.

Resultados de su encuesta

“Quéliz, basándome en las respuestas de las casi 100 mujeres a las que les he hecho esta pregunta, te puedo decir que, el 90 por ciento me dijo lo mismo. Piden camarones porque es un plato fino, y sobre todo, fácil de comer. Así no tienen que hacer grandes esfuerzo para partir una carne, o quedar en rídiculo si van y piden una langosta y se la sirven entera”. Eso me comentó añadiendo que él está de acuerdo con estas respuestas, porque en efecto, los camarones son una propuesta gastronómica fina, fácil de comer y hasta delicada.

Les ha hecho sugerencia

No conforme con saber sobre el por qué algunas mujeres piden camarones en su primera cena con un enamorado o persona a la que no le tienen suficiente confianza, mi amigo el sociólogo ha aprovechado para exhortarles a que traten de andar siempre con su antialérgico. “Es así, porque a veces por no quedar mal comiendo algo que tal vez no dominan, vienen y piden ese marisco y les da alergia, y ahí si es duro. Hay que pensar en todo, Quéliz. A las que les he cuestionado, les doy ese consejo, y se explotan de la risa. Una prima mía me dijo que anda con su pastillita en su cartera”. Ambos nos reímos de este tema que surgió de la nada, pero que llamó mucho mi atención.

Fabulosamente bien documentada

Tal como si se tratara de estudios profundos de investigación, mi amigo tiene los registros de esos resultados, aunque para consumo interno, pues se dedicada a todo, menos a la Sociología. Según él, esta profesión no es rentable en un país como el nuestro donde si tú hablas del deterioro social “te caen arriba” y si lo defiendes, también “te caen arriba”… “No es como sucede en tu ciudad fabulosa, donde a esta carrera se le da la debida importancia, y a los profesionales del área se les considera para la toma de decisiones, y donde se valora el estudio, hasta de temas tan jocosos, como el de los camarones, porque lo creamos o no, todo tiene una explicación, hasta eso”.