Orlando Menicucci: "Sin arte me quedaría sin nada, simplemente no fuera yo."

María Tejada Lorenzo

Santiago, RD

Orlando Menicucci es un artista visual que tiene 55 años en el mundo artístico. Su concepto es que el arte tiene vida propia. Conversamos con este orgullo santiaguero, ganador del Premio Nacional de Artes Visuales 2021, y abordamos un poco de todo: su inspiración, lo que más le gusta de su oficio, lo más difícil, sus sueños profesionales y algunas curiosidades más.

¿Cómo nació su amor por la pintura?

Desde tercer curso he sido fanático del arte. Recuerdo cuando me ponían a dibujar con tiza en la pizarra. También era algo que veía en mi familia: Mi padre era fotógrafo y a mi madre le llamaban la "Reina del Carnaval". No tuve que salir de casa para saber qué era arte.

¿En qué se inspira al momento de crear?

La inspiración existe, pero es el estado que tiene que ser mantenido. El artista debe partir desde la observación. Es necesario ser original y hacer que la imagen cobre vida.

¿Cómo definiría sus pinturas?

He manifestado muchas ideas distintas, no las puedo encasillar. Solo mantengo una composición no tradicional y fuera de la obra.

¿Cómo valora la industria del arte en República Dominicana?, ¿ha crecido?

Siempre crece, el detalle es la distribución. No se está valorando lo local. El país está lleno de obras de arte en sus edificaciones, pero a las manos dominicanas ellos no aportan, o no desean darnos el valor monetario que merecemos.

¿Qué es lo que más le gusta de ser artista?

Somos creadores y productores. Sin el arte me quedaría sin nada, simplemente no fuera yo. Tengo que crear, porque eso es la vida misma.

¿Cómo se sintió al ser reconocido como Premio Nacional de Artes Visuales 2021?

No me lo esperaba, me tomó por sorpresa. Mi familia y yo nos sentimos muy honrados y agradecidos de que me hayan elegido.

¿Qué es lo más difícil del proceso creativo de un pintor?

Encontrarse con uno mismo. El arte no es solo soporte, es la mente. Hay que entablar un diálogo. Es como un libro que hay que leer y analizar.

A pesar de que es mucho lo que ha logrado, ¿hacia dónde se dirigen sus sueños profesionales?

Yo busco la descentralización de la cultura, porque si el país no se hace dueño de su patrimonio, nadie lo hará.