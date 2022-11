Marta Quéliz

Santo Domingo

“Todos guardamos secretos que, no podemos decir”. Esta frase es de una canción que también dice: “secretos que nadie ve…”. En balada, la canta el Chiquetete, y en merengue, Peter Cruz. En ambos géneros muy bien interpretada. Para la época de los años ochenta hacía sentido su letra: se guardaban secretos bonitos, inocentes, delicados, peligrosos, dañinos… Pero en la realidad en que ahora vivimos, esta composición no tiene ningún sentido. Ya no hay ‘secreto mejor guardado’. Las redes se han encargado de que todo se sepa, sea algo profesional o hasta personal. Todo queda al desnudo.

Revelación sin censura

Sea por Instagram, Twitter, Facebook o estados de WhatsApp la gente puede enterarse de infidelidades, de pleitos, de riñas entre familiares, de muertes y hasta de una simple caída en la calle que le ocurra a alguien. Los celulares siempre están preparados para revelar cualquier secreto o hecho que se quiera reservar. Lo triste es que, una vez publicada la “noticia” se vuelve hasta viral porque así es que estamos: los males de unos son la entretención de otros.

Ya todos son figuras y paparazzis

Hace unos años atrás, había un respeto por la privacidad ajena. Solo las figuras públicas eran perseguidas por paparazzis que buscaban la manera de captar momentos para darlos a conocer en medios tradicionales. Ahora no. Ya todo el mundo es paparazzi y todo el mundo es figura. Un día te levantas sin saber que en un dos por tres te convertirás en una persona “famosa” porque resbalaste y te caíste en la calle o porque fuiste a la casa de la amante de tu esposo y la halaste por el pelo.

Un viaje fabuloso

Un poco preocupada por la pérdida del “secretismo” que todo mundo tiene derecho a tener, sobre todo con su vida privada, quise visitar una ciudad fabulosa donde se preserva la dignidad de la gente, su intimidad, su proceder, sea bueno o malo. Se trata de un lugar donde a las redes sociales se les da un uso que repercute en el bienestar de la población y el desarrollo de la comunidad y sus habitantes. Nadie las usa para hacer leña del árbol caído, para burlarse, para discriminar, para insultar, para meterse en la vida de los demás… Hacer esto conlleva una pena que se paga con creces. A quien invente con revelar y hacer público secretos ajenos, por ejemplo, le cabe hasta cárcel y multas, pero no de dinero, sino de servicio a los demás. Muy diferente a lo que vivimos en esta cruda realidad, donde hay quienes penosamente, se enteran primero por las redes hasta del fallecimiento o enfermedad de un ser querido. De hecho, hasta las autoridades las publican por esa vía. No le dan chance a la familia de que, con sus propias palabras y buen cuidado, dé ese tipo de información. Esto se ha normalizado, y ya no existe el secreto mejor guardado.