La lucha por construir una realidad naranja: un mundo libre de violencia contra la mujer

Santo Domingo, RD

Este viernes 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia Contra la Mujer. Un día para reflexionar, pero sobre todo para actuar. Construir una nueva realidad en la que las mujeres y niñas no sean violentadas ni vulneradas es una asignatura pendiente en la mayoría de los países, incluyendo República Dominicana.

Con el objetivo de movilizar a la sociedad y motivar a los ciudadanos en convertirse en activistas de la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, realiza su campaña 16 días de activismo, empezando el día 25 y concluyendo el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. La Universidad Iberoamericana (Unibe) se unirá al llamado, con su propia campaña de apoyo, para motivar a toda su comunidad a sumarse y trabajar por un futuro seguro y justo para las mujeres y niñas.

“La mayoría de los países del mundo no han logrado la equidad entre hombres y mujeres. Estas desigualdades estructurales, tanto económicas como educativas y en participación política, ponen a las mujeres en una posición de vulnerabilidad”, explica la doctora Aída Mencía-Ripley, vicerrectora de Investigación e Innovación de esta casa de altos estudios y titular de la Cátedra Unesco Estudios Interseccionales de Género en Educación y Psicología de la universidad.

“La violencia es una de esas vulnerabilidades, la cual es un problema particular en la República Dominicana. Un 16 % de las mujeres dominicanas reporta violencia sexual o física por parte de su pareja en los últimos 12 meses, según ONU Mujeres. La violencia sexual y otras violencias no relacionadas a parejas íntimas no cuentan con cifras nacionales, invisibilizando la magnitud del problema en el país”, manifiesta.

Las redes sociales de la institución se vestirán de naranja durante los 16 días de duración de la campaña, en la que, además, se estará compartiendo información valiosa para crear consciencia sobre esta situación y sobre las maneras en que todos podemos ayudar a erradicarla. La campaña se presentará el próximo jueves 24 de noviembre, durante la Jornada en Conmemoración del Día de la No Violencia Contra la Mujer, que se realizará en la reconocida institución de educación superior.

Un espacio seguro para todas las mujeres de su comunidad

La Cátedra Unesco de Estudios Interseccionales de Género en Educación y Psicología lidera gran parte de las iniciativas de género que lleva a cabo la casa de altos estudios. Sin embargo, aclara la doctora Mencía-Ripley, “la equidad de las mujeres es un tema transversal en la institución y se trabaja desde el Comité de Inclusión y Diversidad y las escuelas”.

El Comité de Inclusión y Diversidad se asegura de establecer e implementar las políticas institucionales que velan por la equidad. “Tenemos una política de 0 tolerancia a los malos tratos, tipificando los malos tratos relacionados a género. Para poder lograr un espacio académico inclusivo todo el personal docente y administrativo recibe formación al respecto”, manifiesta la también titular de la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación.