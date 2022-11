De ‘Un salto al vacío’ habrá varios cinefórums

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

‘Un salto al vacío’, el cortometraje dirigido por Mary Frances Attías que trata sobre la violencia vicaria, será presentado esta semana en varios cinefórums. Toma nota: mañana miércoles 23, en el Auditorio OSES, en INTEC, a las 8:00 de la noche. El viernes 25 podrá ser visto en tres centros culturales del país. A saber: Centro Cultural de España en Santo Domingo, a las 10:00 de la mañana, Centro Cultural Banreservas, a las 7:00 de la noche y Centro León, en Santiago, a las 8:00 de la noche.

‘Pieza artística educativa’

TimeArt Foundation es la entidad que organiza las presentaciones de ‘Un salto al vacío’, cortometraje basado en un hecho real. Le fue donado por Mary Frances para que sirva como ‘una pieza artística educativa’. Este film logró ‘una increíble quinta selección’ en FilmFreeway, del Cannes World Film Festival, siendo ‘uno de los más seleccionados’. Obtuvo asimismo estatus de ‘Award Winner’ en el Five Continents International Film Festival, que se celebra mensualmente online.

Congratulaciones a la gente de La Sirena

¡Bienvenido sea el sexto local de La Sirena Market! Fue recién inaugurado en Colina Centro, avenida Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte. Me hace recordar el día que Maricha Martínez Sosa me llevó a conocer el que funciona en la avenida Sarasota. ¿La razón? Le hacía recordar un supermercado alemán, porque tiene un concepto diferente. Esa vez, entre otras cosas, me llamó la atención la colocación de las luces del techo específicamente dirigidas a ciertos productos. También me resultó inusual los muchos vegetales en neveras verticales. Con la apertura de La Sirena Market Colina Centro, según señala Berenice Méndez, son ya 72 el número total de establecimientos que opera Grupo Ramos a nivel nacional.

¿Celebrar en grupo un día laborable?

Harald A. Mossle, chef propietario del restaurante Aubergine, en el kilómetro 6 ½ La Colonia, en Cambita Garabito, nos dice que de lunes a viernes ofrece servicio para una ‘pequeña celebración de navidad’, a grupos desde 20 a 40 personas. El local ubicado en un entorno de paisaje montañoso y refrescante, a 50 kilómetros de Santo Domingo, estará entonces disponible solo para ese grupo. ¿Te interesa conocer detalles sobre los menús que ofrece? Llama al 809-374-1382 o al 809-729-9364.

Picadera para Thanksgiving y Navidad

Pasado mañana es Día de Acción de Gracias, el célebre ‘Thanksgiving’ americano. Para esa fecha, y para cualquier otra actividad que se te presente en esta época navideña, EmpanadasRD ha preparado una selección de ‘picadera’ especial para ordenar. Tiene mini turkitos, mini empanada de queso de cabra, mozarella y crema de trufa negra, pastelitos y una mini empanadita rellena de dulce. Su teléfono es el 809-542-9540. Ahora bien, si lo que te apetece es comer en su nuevo local, ahí encontrarás también muchos sabores de empanadas, asimismo kipes, etc. Anota la dircción: calle Paseo de los Locutores, Plaza Las Américas I, ensanche Piantini.