Periodista para toda la vida

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD.

Hace un año, once jóvenes llegaron al decano de la prensa nacional, Listín Diario, con una enorme ilusión por la oportunidad de aprender desde la práctica la profesión que eligieron estudiar.

Un tiempo en el que, más que ser pasantes o parte de un programa, se convirtieron en “periodistas en crecimiento continuo”.

Y como todos los inicios, esta etapa trajo consigo un final lleno de satisfacción, lágrimas, y recuerdos por las experiencias vividas, así como un profundo agradecimiento por todas las personas que los acompañaron en su paso por este medio de comunicación.

La nostalgia y la realidad de culminar su estadía como 'Periodistas por un año', llenaron de conmoción a estos jóvenes que vivieron momentos individuales como grupales que marcaron sus vidas.

Esta plataforma les sirvió para amar esta carrera, conocer lo bueno y los sinsabores de la misma, pero especialmente a respetarla.

“Aprendimos el poder que tenemos en nuestras manos todos los días de cambiar algo en la sociedad, que la rapidez no es calidad, que hay mil formas de contar una sola historia, que en esta carrera no hay horarios ni días libres y, sobre todo, que siempre se puede hacer más”, expresó Jhangeily Durán en nombre de la promoción, al despedirse del programa.

A la vez, consideraron una fortuna subir su primer escalón en el ejercicio del periodismo guiadas por los mejores y en el mejor de los escenarios, el Listín Diario.

El grupo de jóvenes se despide de 'Periodistas por un año', para ser periodistas para toda vida, con el compromiso de ir siempre en busca de la verdad y dar la milla extra donde quiera que se encuentren.

Sin olvidar los primeros pasos de su carrera profesional, el hogar que encontraron en la Redacción y la familia en la que se convirtió la décimo sexta promoción del programa de pasantía.