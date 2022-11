Ezequiel Méndez

Santo Domingo

No dejes que los demás cambien tu verdadero ser, en muchas ocasiones tenemos que cambiar nuestro contenido interior por culpa de otros, a veces no confiamos en nuestras propias potencialidades, dejamos que los temores nos definan; el que los demás duden o sean antipáticos no debería ser un impedimento para mantener una sana visión de sí mismo, no dejes que la oscuridad ajena ensucie tu propia luz, es simplemente saber que tu luz es ajena a la oscuridad de otros que con su desconfianza, malestar, envidia y hasta chismes nos quieren hacer diferentes.

La confianza interior es saber que siempre serás el mismo, a pesar de tu momento cronológico, en algún momento eras un bebé, luego un adolescente e inevitablemente serás un anciano, pero siempre en ti, en tu esencia, eres el mismo; tu luz, tu brillo, tu verdadero ser, jamás debe cambiar.



Que nadie vulnere ese hermoso ser que eres, que confíes en ti, que puedas esparcir luz, comprensión, sabiduría, cuando otras personas te someten a su estupidez, maltrato y oscuridad.

Eres, fuiste y serás luz. De eso se trata, de siempre brillar aún en la oscuridad ajena. Bendiciones a quienes lean estas humildes palabras.