Chef Tita, en el Paseo Español de las Estrellas de la Gastronomía

Santo Domingo

“Estoy muy feliz y agradecida de la plataforma de Binómico por tomar en cuenta mi trabajo. Agradezco a su director, Alberto de Paz, y al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, por reconocer mi trayectoria y empeño desde hace muchos años por ver la gastronomía dominicana crecer y ser reconocida en el mundo”.



Con esta cita es que Inés Páez Nín, mejor conocida como la chef Tita, ha mostrado su emoción al convertirse en la primera cocinera dominicana en tener una placa del Paseo de las Estrellas de la Gastronomía, único en el mundo, situado en Huelva, España.

Con esta distinción, no solo ella salta de alegría, los dominicanos también celebran la hazaña lograda a base de trabajo, de entrega, de creatividad, talento y, ¿por qué no?, de sacrificios y esfuerzos en un área que hasta hace poco no había sido explotada y explorada de la forma en la que ella lo ha hecho.

“Hemos abierto un camino maravilloso de reconocimiento de nuestro país, de nuestros productos de exportación. Esa estrella significa mucho para mí, ya que inmortaliza este trabajo que he realizado con pasión, porque República Dominicana tiene un espacio dentro de los grandes cocineros del mundo, y ser una de las cuatro primeras chefs en este paseo me llena de orgullo y me impulsa a continuar trabajando por mi país”, sostuvo satisfecha del trabajo realizado.

Ella no trabaja para premios ni reconocimientos. Lo hace para aportar a un área que identifica al país y para robustecer la cultura culinaria de la nación. Sin embargo, hoy se ha sumado al cocinero español Joan Roca, a la argentina Narda Lepes y al también español Xanty Elías, en reconocimiento a la dedicación, trayectoria y entrega de estos cocineros de repunte mundial.

Congreso gastronómico

El acto se realizó dentro de la última jornada del segundo congreso gastronómico iberoamericano Binómico, donde se han reforzado los lazos culinarios entre España y Latinoamérica. En este reputado congreso la chef Tita fue invitada a disertar sobre la gastronomía dominicana, con el tema ‘Gastronomía dominicana, el origen’, con el que cautivó a todos los presentes.

Los cuatro primeros cocineros de este singular paseo, que se irá ampliando, descubrieron su estrella junto al Mercado del Carmen, emblema del producto de calidad de Huelva, denominado el gran museo gastronómico de esta ciudad.

El reconocimiento que acredita esta distinción fue entregado a los cuatro grandes chefs de la mano del alcalde Gabriel Cruz, quien expresó su satisfacción por la iniciativa de poner a los pies del Mercado del Carmen la impronta de cocineros referentes como lo son Joan Roca, “un orgullo de España”, Chef Tita, “tremenda e importante cocinera que pone en alto la gastronomía dominicana”, Narda Lepes, “importantísima cocinera que representa al país invitado de esta edición” y por supuesto, Xanty Elías, “una persona fantástica, creativa, defensora de los productos de nuestra tierra”, enfatizó.

Los homenajeados agradecieron el reconocimiento y destacaron la importancia de los vínculos generados por Binómico y la iniciativa del Paseo de la Gastronomía Iberoamericana, el que Joan Roca ha calificado como “moderna, creativa y muy interesante”.

¿Qué es Binómico?

Es el único congreso gastronómico iberoamericano, con periodicidad anual, de Europa. La unión de la historia de la gastronomía de sus 22 países. Un congreso que apuesta por la sostenibilidad y se alinea con los ODS.