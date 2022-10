4 usos de aceite de coco que tu cabello amará

Juana Cabrera

Santiago, RD

Otras estrellas como Gwyneth Paltrow o la familia Kardashian se han sumado a quienes usan como aliado el aceite de coco en sus rutinas de belleza, y no parece irles tan mal. Y, bueno, la verdad es que no existe ningún elemento milagroso, y eso no es nada nuevo, pero sí que la naturaleza ha proporcionado recursos altamente amigables con nuestro bienestar integral, de ahí que los encontramos en casi todo. Para que tengas una idea de sus usos, apoyados tanto por la opinión profesional como de estilistas, hemos identificado cinco usos del aceite de coco que probablemente debas integrar a tu rutina si no lo has hecho todavía.

1. Suero para las puntas abiertas

En el caso particular de Blake Lively, su uso lo aprendió de su madre, de quien tomó el truco de colocarlo en las puntas de su cabello previo al lavado, siendo esta, tal vez, la razón de tener una de las cabelleras más hermosas de Hollywood. Algunos profesionales de la belleza aconsejan aplicarlo después del lavado, con el cabello húmedo, para luego secarlo como se prefiera a fin de mantener las puntas en buen estado.

2. Tratamiento de reparación "Deep, deep"

Si buscas hidratación intensiva y tienes un poco de tiempo para ello, puedes optar por lavar tu cabello con una formula con ph neutro, aplicando sobre él porciones de aceite de coco de medios a puntas, luego de haberle retirado el exceso de humedad. La técnica está en aplicarle calor en intervalos de 10 minutos o más, con dos minutos de duración, en tres repeticiones.

3. En el cuero cabelludo

Debido a su papel antibacteriano, si se quiere lidiar con la resequedad y nutrir la piel, realizar masajes capilares con aceite de coco podría ser lo que necesitas. Por consiguiente, puede ayudar con la caspa.

4. Manejar el encrespamiento

No por nada tantas marcas de belleza utilizan propiedades del coco como base para sus productor dirigidos a lograr rizos más hermosos. En gran parte, los especialistas afirman que se debe a que ayuda con el encrespamiento del cabello, por lo cual es más recomendable para quienes tienen texturas menos finas, con tal de evitar el exceso de grasa. Así que, a mayor y más crespas hebras, mayor aportación de aceite, y viceversa.

Importante: Ante todo lo que implica salud, lo recomendable es consultar con un especialista. Cada piel es distinta y, por ende, también sus necesidades.