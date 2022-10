Juana Núñez: la felicidad de cultivar la salud emocional

Juana Cabrera

Santiago, RD

Es casi imposible hablar de salud emocional sin pensar en Juana Núñez, una profesional especializada en Bioneuroemoción, conferencista, escritora y muy querida comunicadora santiaguera, quien nos comparte un poco de la historia que dio origen a su libro Amarte Es Primero, una obra que tiene mucho de ella en sus líneas, dispuesta al público como una herramienta, bajo su propio método. Un conversatorio muy enriquecedor.

Querida Juana, cuando hablamos de salud emocional, ¿a qué nos referimos en el sentido más profundo?

Antes de hablar de salud emocional, es bueno conocer sobre las emociones. Las emociones son respuestas del organismo que cumplen con la función de adaptarnos al entono y nos ayudan a enfrentar las situaciones cotidianas. Son reacciones que surgen de la percepción, del sistema de creencias y de la información inconsciente, esto produce un estado mental general, que puede ser de poca o mucha intensidad y de corta o larga duración, e influye en la expresión corporal que los demás pueden identificar. La salud emocional se refiere al estado de bienestar general que permite desarrollarnos en la vida cotidiana con motivación, satisfacción e integración con otras personas y el ambiente que nos rodea. La salud emocional posibilita el buen manejo de las tensiones de la vida.

¿Podrían los altibajos emocionales indicar que existe un problema?

Los cambios emocionales repentinos, sin aparente motivo, pueden indicar un problema, también cuando llevan un estado prolongado que impide la integración a las tareas cotidianas. Sin embargo, los altibajos emocionales son normales. Los seres humanos somos seres emocionales y vivimos de las emociones, y siempre son cambiantes. Las emociones no pueden permanecer por mucho tiempo, son normales hasta donde se manejen así, ligeramente. Ahora, en el caso de la tristeza, cuando permanece por mucho tiempo, se puede convertir en depresión. Cuando el miedo permanece en el cuerpo, se pone en alerta y se enferma; cuando el enojo permanece más tiempo de lo que es saludable, termina en ira o en ataque, y aquí es donde la gente comete grandes errores e injusticias, y cuando no puede manejar la ira, el razonamiento se pierde: la gente cuando está en medio de la ira, simplemente bloquea lo lógico, lo que debe ser, y no lo puede manejar. En el caso de las mujeres, que vivimos a través del ciclo de la luna, es decir, sentimos el ciclo de la luna en nuestro cuerpo. Vamos cambiando cada semana y eso es totalmente normal, porque es lo que nos adapta a nuestra naturaleza femenina.

¿Sería posible que el tema de la salud emocional esté incidiendo en las tantas rupturas de parejas que se registran?

Desde mi experiencia, te puedo explicar que el mal manejo de las emociones, obviamente, lleva al rompimiento y a la intolerancia en las relaciones de pareja. La globalización ha cambiado la forma de vivir y de relacionarnos, los niveles de creencias, la manera de comportarnos a nivel general y, por supuesto, la pareja no se escapa de esto. Cuando se trata de violencia intrafamiliar, el mal manejo de las emociones es no poder controlarse, es ir a una ira descontrolada que daña a todo el mundo. Así que, obviamente, las emociones inciden en las rupturas de las relaciones de pareja.

Y qué tal en la toma de decisiones, ¿qué relevancia ocupa la salud emocional?

Tener salud emocional para lograr buenas decisiones es determinante. Cuando no sabemos manejar las emociones, nuestras decisiones casi nunca son acertadas porque están influidas, y permeadas, por lo que estamos sintiendo, y como las emociones dependen de la percepción, la gente te ve como tú te percibes, así vas a tener resultados. Incluso, ahora se exige en las empresas que los candidatos colaboradores tengan mayor inteligencia emocional que conocimiento en el área a desempeñar, porque se ha estudiado que es más fácil lograr conocer y realizar una labor en un lugar de trabajo, que tener buen manejo de las emociones. De ahí que, en la toma de decisiones, el manejo de las emociones determina el éxito o fracaso de cada una.

¿Podría la biodescodificación ayudar a tener una mejor salud emocional?

Claro que sí. La descodificación biológica te apoya a manejar las emociones. De hecho, se trabaja con las emociones y cuáles de estas dañan tu cuerpo. Soy de la escuela de Enric Corbera, que nace de la descodificación biológica y él usa su propia forma, y sacó su marca de Bioneuroemoción, e hice en su escuela un posgrado con énfasis en conocer la biodescodificación, que se basa en la nueva medicina germánica del doctor Hamer. Este descubrimiento, con más de 10,000 casos, es como cuando vas a una situación de dificultad y te haces consciente de ella, y la empiezas a ver de una manera diferente. Cuando cambias el cristal de ver un hecho que te da dolor, cambia tu emoción y la creencia hacia esa situación vivida y, por ende, simplemente cambia tu sentir.

Además de las visitas a profesionales de la salud emocional, ¿qué podemos hacer para contribuir a su estabilidad? ¿Qué recomiendas?

Hay muchas prácticas que se pueden hacer, incluyendo no hacer nada. Mira, vivimos en un mundo que nos ha enseñado mal. Yo abogo por una escuela de inteligencia emocional y, tal vez, pudiéramos llamarle una escuela para la vida, por la cantidad de información que recibimos desde que nacemos y desde antes de nacer (porque ya llevamos muchas generaciones con esta forma de comportarnos que nos aleja de vivir). Desde aquí te puedo compartir algunos tips que practico para mí, y que invito a la gente a practicar, como la gratitud. Muchas personas acuden a un profesional, pero cuando van, no creen que la solución está en pasos sencillos, pues solo puedo dar a los demás lo que yo soy; no puedo dar otra cosa.

¿Cuáles serían los indicadores de que nuestra salud emocional necesita atención?

Es una pregunta recurrente en mis talleres. Y siempre respondo: "tú sabes si te amas, y cuando te amas, aprendes a manejar las emociones, no te dejas influir por lo que el otro haga, piense o diga, tú escoges cómo sentirte, porque, si bien es cierto que las emociones son un importante aviso, una adaptación de supervivencia. También es cierto que nosotros tenemos el control de eso". Yo respondo esa pregunta diciéndole a la gente: "mira a tu alrededor, ¿cómo es tu vida?, ¿es equilibrada?, ¿tienes buenas relaciones?, ¿manejas la abundancia a tu favor?, ¿cómo está tu salud física?".

¿De dónde nace "Amarte Es Primero" ?

Me encanta hablar de esto. Amarte Es Primero es un proyecto que nació cuando yo quería ponerle un nombre a mi método de acompañamiento de bienestar, que es "Amarte". Cuando ya todo estaba listo, había registrado el nombre, me sentía preparada para ofrecer consultas al público y tenía varios años de práctica, y muchos años de entrenamiento. Bueno, yo estaba feliz, y me dije: "¡ya puedo hacerlo de manera formal!", e hice todos mis registros y organicé todo para acompañar a otras personas. En ese momento, yo estaba pasando por una gran dificultad de cambios y, bueno, mi cuerpo empezó a gritar, a enfermarse y dije: "pero justo en el momento en el que estoy lista tengo que trabajar conmigo, no puedo ofrecer apoyo a otras personas si el cuerpo me está diciendo que no me estoy cuidando". Entonces, simplemente agradecida de la vida, me dije que me están poniendo mi propio tema como pasantía antes de salir a ofrecer apoyo a los demás, ahí empecé todo este trabajo. Comencé a escribir este libro para contar un poco sobre mi trayectoria y cómo había llegado a darme cuenta del valor del amor propio, y así nació Amarte Es Primero. Como tú sabes, soy una apasionada de la comunicación. Amo comunicar y se me da muy bien contar lo que he vivido, mis experiencias y, bueno, simplemente lo cuento. Ese fue el proceso: contar, hablar de mí, hablar de lo que había aprendido y lo que la vida me había mostrado.

Tu método "Amarte" por el que, entre otros, eres conocida, ¿en qué se centra?

"Amarte" es un método de acompañamiento de bienestar con varias herramientas para que las personas, primero, despierten sobre su herencia emocional; segundo, puedan plantear el problema y conocer de dónde viene; y tercero, les acompañamos con programación neurolingüística y ejercicios de constelaciones familiares para lograr el bienestar y la buena relación con el entorno y su familia. Está basado en el manejo de las emociones, cómo cambio el cristal, cuáles son esas ideas que me anclan y me limitan para vivir bien es un despertar hacia el amor propio, porque desde mi propio amor es desde donde puedo amar a los demás.

Tu próximo taller es pronto. ¿Qué veremos allí?

Sí. Estoy muy emocionada con este taller. Es la primera vez que lo voy a presentar presencial en esta nueva versión, después de haber publicado el libro. Estaremos en Chao Café Teatro, de Ágora Mall, en Santo Domingo, el sábado 22 de octubre desde las 9:00 de la mañana. En este taller, vamos a trabajar los temas del amor propio, el despertar, de dónde vengo, cuál es mi proyecto de vida y cómo debo tratarme a mí para que eso tenga una repercusión de inmediato en torno a mis relaciones, manejo de finanzas y bienestar a todos los niveles.

¿Se puede mantener, sosteniblemente, una buena salud emocional?

Sí, claro que sí. Se puede mantener la salud emocional y se puede manejar siempre. Ahora bien, eso no quita que en algún momento te dejes llevar por una situación determinada, una tristeza profunda o una ira muy elevada por algo que te duela mucho. El asunto se trata de estar presente, cuidándote y amándote permanentemente. El trabajo de la salud emocional termina cuando te mueres, cuando dejas de respirar, cuando ya no necesitas estar en el cuerpo físico.