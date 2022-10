Los eclipses en Escorpio

Ana Mirtha Vargas

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

En la antigüedad los eclipses eran considerados de cuidado ya que se trata de una interposición de una de las luminarias con la otra. por definición hacen interferencia, se pensaba que era el triunfo de la oscuridad sobre la luz, especialmente en temas donde relacionados con el ego (sol) y las emociones (luna).



El día 25 y el 8 de noviembre suceden dos eclipses bajo el signo de escorpio, fenómenos que afectan el quehacer humano bajo el lente de la comobiología. El primer eclipse solar parcial a los dos grados de escorpio, luna nueva. El segundo con la Luna llena, eclipse total, llamada luna de sangre por el color rojizo que refleja sucederá con el sol a 16 grados de escorpio y la luna 16 grados de Tauro.

Los efectos del eclipse son distintos, y su duración puede ser de varios días. Dado que sucede en uno de los signos de mayor transformación e intensidad, Escorpión, relacionado con la muerte y la vida. La luz y la sombra. Relacionado con la transformación y la transmutación. La sexualidad. Para determinar el área afectada en el zodíaco de cada quién se toma la Casa, en la carta natal, donde cae y los planetas que afecta. Sería el sector de mayores posibilidades de mayor transformación.

El escorpión, es reconocido por su intensidad, grandes pasiones en cualquier área a que se dedique, Signo de muerte y resurrección, único signo que se identifica con tres símbolos distintos, de acuerdo con su evolución, el escorpión sale del subsuelo, pudiendo dar riendas sueltas a las bajas pasiones, venganza, celos, delirio de poder desmedido, obsesiones, es capaz de llegar y llevar a otros a los profundos mares del subconsciente.



Los que superan sus sombras se relacionan con al águila, buscando sobrevolar y transformar su entorno, sanando su mundo, calificado para volar alto y resurgir de las cenizas como el ave fénix, tercer símbolo con que se relaciona, por su voluntad inquebrantable. no parece tan casual que el día de los santos y de los muertos fue establecido, 1 y 2 de noviembre, según corresponde durante el tiempo en que rige el este signo.

En el libro de los cielos, donde todo está escrito, podemos descifrar lo que todavía creen misterio por dogmatismo y falta de interés por el estudio y el saber. Este conocimiento, antiguamente vedado, hoy día se encuentra al alcance de todos aquellos que decidan descorrer el velo de la ignorancia.

Otros efectos que podríamos evidenciar de estos eclipses están el sentir que hay circunstancias de vida que ya han caducado y surge necesidad de cambio por agotamiento. Soltarán hábitos que ya no sirven, podremos estar inclinados a limpiar closets, gavetas, arreglar enseres dañados, o bien mirarán a su alrededor procurando cuestionar el sentido de la vida. Es importante no juzgarse con demasiada severidad para evitar caer en depresiones que no conducen a soluciones eficaces ni quedarnos en una zona de confort rumiando nuestros dolores pasados. Es una valiosa oportunidad para mejorarnos por el bien de nuestro mundo.